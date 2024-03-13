Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Ngeri Lihat Statistik Kemenangan Atletico Madrid di Kandang, Simone Inzaghi Minta Inter Milan Hati-Hati

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |13:32 WIB
Ngeri Lihat Statistik Kemenangan Atletico Madrid di Kandang, Simone Inzaghi Minta Inter Milan Hati-Hati
Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi (kanan) bersama juru taktik Atletico Madrid, Diego Simeone. (Foto: Reuters)
A
A
A

MADRID - Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi meminta kepada anak buahnya untuk berhati-hati saat bertandang ke markas Atletico Madrid di leg II 16 besar Liga Champions 2023-2024. Pasalnya Inzaghi ketar-ketir melihat statistik kemenangan Atletico kala bermain di kandang sendiri.

Ya, Inter Milan akan menghadapi Atletico Madrid di Civitas Metropolitano Stadium, pada Kamis (14/3/2024) pukul 03.00 WIB. Nerazzurri -julukan Inter Milan- memiliki keuntungan, karena unggul agregat 1-0.

Meski unggul agregat, Simone Inzaghi menilai Atletico Madrid bukanlah tim yang mudah untuk dikalahkan terlebih saat bermain di kandang sendiri. Sebab, Los Colchoneros sukses meraih 13 kemenangan dan satu imbang dari 14 laga di kandang sendiri, ketika bermain di Liga Spanyol 2023-2024.

"Faktanya, Atletico bertransformasi di kandang sendiri. Di La Liga mereka akan berada di posisi pertama jika hanya bermain di kandang: dari 14 pertandingan, 13 kali menang dan sekali imbang," Simone Inzaghi dikutip dari Tuttomercato, Rabu (13/3/2024).

Simone Inzaghi

Sementara Simone Inzaghi menilai Atletico Madrid tak layak untuk tersingkir dari Copa Del Rey 2023-2024, karena tampil luar biasa di bawah kepelatihan Diego Simeone. Meski sudah mempersiapkan diri, tetapi ia mengaku tidak ingin sesumbar untuk menghadapi Atletico Madrid yang bermain di kandang sendiri.

"Saya melihat mereka di TV dan mereka tidak pantas kalah. Kita semua tahu apa itu Atletico, betapa hebatnya pelatih mereka Cholo (Diego Simeone) yang merupakan teman dan telah menjadi rekan setim yang hebat," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
