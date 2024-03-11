Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Tertinggal 0-1, Diego Simeone Tetap Optimis Atletico Madrid Bakal Singkirkan Inter Milan dari Liga Champions 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |06:57 WIB
Tertinggal 0-1, Diego Simeone Tetap Optimis Atletico Madrid Bakal Singkirkan Inter Milan dari Liga Champions 2023-2024
Atletico Madrid akan hadapi Inter Milan di leg kedua 16 besar Liga Champions 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

MADRID - Atletico Madrid memiliki pekerjaan berat di leg kedua 16 besar Liga Champions 2023-2024 nanti karena kondisinya mereka tertinggal 0-1. Menanggapi hal tersebut, pelatih Atletico, Diego Simeone menegaskan saat ini fokus utama skuadnya memang mengalahkan Inter.

Namun, semua itu tidaklah mudah. Pada pertemuan leg pertama tim asal kota Madrid itu tumbang dari Inter Milan dengan skor 0-1.

Jadi, Atletico Madrid harus menang dengan selisih dua gol atas Inter Milan jika ingin lolos ke babak perempatfinal Liga Champions. Pertemuan kedua tim sendiri akan berlangsung di Civitas Metropolitan Stadium, Madrid, Kamis (14/3/2024).

Diego Simeone pun mengakui laga Atletico Madrid melawan Inter Milan memang cukup penting saat ini. Sebab, itulah ujian yang harus dihadapi timnya jika ingin menjaga asa berprestasi dalam ajang tersebut.

Inter Milan

"Inter Milan? Tidak ada yang perlu dikatakan, fakta penting," kata Simeone dilansir dari Tuttomercato, Senin (11/3/2024).

Pelatih berusia 53 tahun mengatakan Atletico Madrid akan menyiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk menjamu I Nerazzurri - julukan Inter Milan. Oleh dikarenakan, timnya harus menampilkan performa terbaik dan fokus panjang sepanjang laga demi meraih kemenangan.

Halaman:
1 2
      
