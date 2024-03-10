Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Harry Kane Cetak Rekor Fantastis Usai Bawa Bayern Munich Pesta Gol 8-1 ke Gawang Mainz

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |13:27 WIB
Harry Kane Cetak Rekor Fantastis Usai Bawa Bayern Munich Pesta Gol 8-1 ke Gawang Mainz
Harry Kane kala membela Bayern Munich. (Foto: Reuters)
A
A
A

HARRY Kane cetak rekor fantastis usai bawa Bayern Munich pesta gol 8-1 ke gawang Mainz dalam lanjutan Liga Jerman 2023-2024. Laga itu digelar di Allianz Arena pada Sabtu 9 Maret 2024 malam WIB itu.

Dalam laga itu, Kane sukses mencetak hattrick. Dia mencetak gol pembuka Bayern Munich dalam pembantaian atas Mainz itu pada menit 13. Kemudian, Harry Kane melengkapi hattricknya dengan dua gol tambahan masing-masing pada menit 45+7 dan 70.

Harry Kane

Sementara itu, lima gol FC Hollywood -julukan Munich- lainnya ditorehkan oleh empat pemain berbeda. Ada Leo Goretzka yang menyumbang dua gol pada menit 19 dan 90+2. Kemudian, tiga gol sisanya masing-masing ditorehkan Thomas Muller (47’), Jamal Musiala (61’), dan Serge Gnabry (66’).

Dengan tiga golnya ke gawang Mainz, Kane kini telah menorehkan empat hattrick di Liga Jerman musim ini. Alhasil, dia pun menorehkan rekor sebagai pemain pertama dalam sejarah yang mampu mencatatkan empat hattrick dalam musim debutnya di kompetisi bernama Bundesliga itu.

Selain itu, Kapten Timnas Inggris tersebut juga telah mengoleksi 30 gol di Liga Jerman musim ini. Hanya ada satu pemain yang pernah mendapatkan 30 gol dalam musim pertamanya di Liga Jerman sebelumnya, yakni Uwe Seeler, kala kompetisi itu kali pertama bergulir pada musim 1963-1964.

Kane pun sangat senang bisa memulai kariernya di Liga Jerman dengan luar biasa. Pemain berusia 30 tahun itu pun berharap dirinya mampu terus mendulang gol demi gol bagi tim asuhan Thomas Tuchel itu di sisa musim ini.

Halaman:
1 2
      
