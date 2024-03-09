Hasil Bayern Munich vs Mainz 05 di Liga Jerman 2023-2024: Harry Kane Hattrick, Die Roten Pesta Gol 8-1

MUNICH - Kemenangan telak diraih Bayern Munich saat menjamu Mainz 05 di pekan ke-25 Liga Jerman 2023-2024, pada Sabtu (9/3/2024) malam WIB. Bermain di Allianz Arena, tim berjuluk Die Roten itu tepatnya menang dengan skor 8-1.

Striker Bayern, Harry Kane tampil paling bersinar berkat hattrick yang ia ciptakan. Lalu disusul brace Leon Goretzka, dan sisanya dicetak masing-masing satu gol oleh Thomas Muller, Jamal Musiala, dan Serge Gnabry.

Dengan kemenangan itu, Bayern terus memantapkan diri di posisi kedua dengan 57 poin. Kini pasukan Thomas Tuchel itu hanya beda 7 angka saja dengan Bayer Leverkusen yang bertengger di peringkat pertama.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Alphonso Davies hampir membuat Bayern Munich memimpin pada menit kedua, tetapi tendangan kerasnya masih bisa diblok salah satu pemain bertahan Mainz 05. Sementara Harry Kane dengan mudah membawa Die Roten memimpin pada menit ke-13, setelah memanfaatkan umpan Jamal Musiala.

Harry Kane hampir menggandakan keunggulan Bayern Munich pada menit ke-20, tetapi bola dari sundulannya membentur mistar gawang. Untungnya, Leon Goretzka mampu memanfaatkan bola rebound dan membuat Bayern Munich memimpin 2-0.

Sementara tendangan jarak jauh Nadiem Amiri pada menit ke-31 tak mampu dijangkau Manuel Neuer dan membuat Mainz 05 menipiskan ketertinggalan menjadi 1-2. Menjelang akhir babak pertama, Harry Kane membawa Bayern Munich memimpin 3-1 pada menit 45+7, setelah menerima umpan Leon Goretzka.