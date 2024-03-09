Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Bayern Munich vs Mainz 05 di Liga Jerman 2023-2024: Harry Kane Hattrick, Die Roten Pesta Gol 8-1

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |23:46 WIB
Hasil Bayern Munich vs Mainz 05 di Liga Jerman 2023-2024: Harry Kane Hattrick, <i>Die Roten</i> Pesta Gol 8-1
Selebrasi Harry Kane usai cetak gol di laga Bayern Munich vs Mainz 05. (Foto: Reuters)
A
A
A

MUNICH - Kemenangan telak diraih Bayern Munich saat menjamu Mainz 05 di pekan ke-25 Liga Jerman 2023-2024, pada Sabtu (9/3/2024) malam WIB. Bermain di Allianz Arena, tim berjuluk Die Roten itu tepatnya menang dengan skor 8-1.

Striker Bayern, Harry Kane tampil paling bersinar berkat hattrick yang ia ciptakan. Lalu disusul brace Leon Goretzka, dan sisanya dicetak masing-masing satu gol oleh Thomas Muller, Jamal Musiala, dan Serge Gnabry.

Dengan kemenangan itu, Bayern terus memantapkan diri di posisi kedua dengan 57 poin. Kini pasukan Thomas Tuchel itu hanya beda 7 angka saja dengan Bayer Leverkusen yang bertengger di peringkat pertama.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Alphonso Davies hampir membuat Bayern Munich memimpin pada menit kedua, tetapi tendangan kerasnya masih bisa diblok salah satu pemain bertahan Mainz 05. Sementara Harry Kane dengan mudah membawa Die Roten memimpin pada menit ke-13, setelah memanfaatkan umpan Jamal Musiala.

Harry Kane di laga Bayern Munich vs Mainz O5

Harry Kane hampir menggandakan keunggulan Bayern Munich pada menit ke-20, tetapi bola dari sundulannya membentur mistar gawang. Untungnya, Leon Goretzka mampu memanfaatkan bola rebound dan membuat Bayern Munich memimpin 2-0.

Sementara tendangan jarak jauh Nadiem Amiri pada menit ke-31 tak mampu dijangkau Manuel Neuer dan membuat Mainz 05 menipiskan ketertinggalan menjadi 1-2. Menjelang akhir babak pertama, Harry Kane membawa Bayern Munich memimpin 3-1 pada menit 45+7, setelah menerima umpan Leon Goretzka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/51/3013465/reaksi-guardiola-soal-vincent-kompany-yang-segera-jadi-pelatih-bayern-munich-4nH4L1ttpa.jpg
Reaksi Guardiola soal Vincent Kompany yang Segera Jadi Pelatih Bayern Munich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/51/3010740/5-pelatih-top-dunia-ini-tolak-mentah-mentah-melatih-bayern-munich-di-musim-2023-2024-nomor-1-ogah-clbk-WpQskBbqiH.JPG
5 Pelatih Top Dunia Ini Tolak Mentah-Mentah Melatih Bayern Munich di Musim 2023-2024, Nomor 1 Ogah CLBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/51/3010308/samai-rekor-fantastis-arsenal-dan-juventus-xabi-alonso-akui-bangga-dengan-bayer-leverkusen-tbLd1hg5HT.jpg
Samai Rekor Fantastis Arsenal dan Juventus, Xabi Alonso Akui Bangga dengan Bayer Leverkusen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/51/3010232/hasil-hoffenheim-vs-bayern-munich-di-liga-jerman-2023-2024-kalah-2-4-fc-hollywood-akhiri-musim-di-peringkat-ketiga-hDJdhDJkio.jpg
Hasil Hoffenheim vs Bayern Munich di Liga Jerman 2023-2024: Kalah 2-4, FC Hollywood Akhiri Musim di Peringkat Ketiga
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/20/51/1658255/klasemen-akhir-sea-games-2025-indonesia-pecahkan-rekor-30-tahun-efv.webp
Klasemen Akhir SEA Games 2025: Indonesia Pecahkan Rekor 30 Tahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/20/persebaya_surabaya_bermain_imbang_2_2_kontra_borne.jpg
Hasil Persebaya vs Borneo FC di Super League: Gol Menit Akhir Selamatkan Bajul Ijo dari Kekalahan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement