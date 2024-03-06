Usai Singkirkan Lazio, Thomas Tuchel Bicara Peluang Bayern Munich Juarai Liga Champions 2023-2024

Bayern Munich jadi salah satu tim yang sudah memastikan diri ke perempatfinal Liga Champions 2023-2024 (Foto: Reuters)

MUNCHEN - Thomas Tuchel berbicara mengenai peluang Bayern Munich dalam perebutan gelar juara Liga Champions 2023-2024. Meski tengah tidak stabil, sang pelatih yakin timnya punya peluang untuk menjadi yang terbaik pada ajang kali ini.

Die Roten -julukan Bayern Munich berhasil melaju ke babak perempat final Liga Champions 2023-2024. Kepastian tersebut setelah Bayern menang 3-0 (agregat 3-1) atas Lazio dalam leg kedua babak 16 besar di Allianz Arena, Rabu (6/3/2024).

Thomas Tuchel mengatakan juara memang menjadi target utama semua tim dan termasuk Bayern Munich. Oleh karena itu, timnya harus menampilkan performa terbaik untuk menjaga peluang berprestasi dalam Liga Champions musim ini.

"Tim-tim yang mencapai perempat final semuanya bermimpi. Klub, fans, dan saya juga," kata Thomas Tuchel dilansir dari Tuttomercato, Rabu (6/3/2024).

Mantan pelatih Chelsea itu mengatakan saat ini timnya senang dapat melaju ke babak perempat final. Kemenangan Bayern Munich itu adalah buah kerja keras seluruh elemen tim.

"Kami merayakannya, kami menikmati malamnya," katanya.