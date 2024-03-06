Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Bayern Munich Bantai Lazio di Liga Champions 2023-2024, Thomas Tuchel: Kami Sangat Solid

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |08:55 WIB
Bayern Munich Bantai Lazio di Liga Champions 2023-2024, Thomas Tuchel: Kami Sangat Solid
Pelatih Bayern Munich, Thomas Tuchel (Foto: Reuters)
A
A
A

MUNICH - Thomas Tuchel sangat puas dengan performa Bayern Munich usai mengalahkan Lazio di leg kedua 16 besar Liga Champions 2023-2024. Tuchel mengatakan Die Roten -julukan Bayern Munich- bermain sangat solid dan layak meraih kemenangan.

Bayern Munich sukses balas dendam setelah kalah 0-1 dari Lazio di leg pertama. Die Roten menang telak 3-0 pada laga leg kedua yang berlangsung di Allianz Arena, Jerman, Rabu (6/3/2024) dinihari WIB.

Adapun tiga gol kemenangan Bayern Munich itu dicetak lewat brace Harry Kane (36' dan 66'), dan Thomas Muller (45+2'). Dengan kemenangan tiga gol itu, Die Roten pun merebut tiket perempat final dengan skor agregat 3-1 atas Lazio.

"Itu adalah penampilan yang sangat solid dan sangat disiplin. Kami tidak kehilangan akal. Kami bermain sedikit lebih berani dan memiliki ritme yang lebih baik," kata Tuchel, dipetik dari situs resmi UEFA, Rabu (6/3/2024).

"Dan tentu saja segalanya menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu. Kemudian gol kedua di waktu yang tepat. Itu memberi kami kepercayaan diri dan kami pantas menang," sambungnya.

Sementara gelandang Bayern Munich, Joshua Kimmich, juga sangat senang dengan penampilan Die Roten. Menurutnya, para pemain tampil dengan sangat percaya diri dan berhasil menjaga fokusnya hingga menit akhir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/51/1656525/indonesia-tembus-60-emas-di-sea-games-2025-menembak-catur-dan-angkat-besi-tampil-moncer-qgv.webp
Indonesia Tembus 60 Emas di SEA Games 2025: Menembak, Catur, dan Angkat Besi Tampil Moncer
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/17/timnas_futsal_putri_indonesia_memastikan_tiket_ke.jpg
Luis Estrela Bangga Timnas Futsal Putri Indonesia Tembus Final SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement