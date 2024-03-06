Bayern Munich Bantai Lazio di Liga Champions 2023-2024, Thomas Tuchel: Kami Sangat Solid

MUNICH - Thomas Tuchel sangat puas dengan performa Bayern Munich usai mengalahkan Lazio di leg kedua 16 besar Liga Champions 2023-2024. Tuchel mengatakan Die Roten -julukan Bayern Munich- bermain sangat solid dan layak meraih kemenangan.

Bayern Munich sukses balas dendam setelah kalah 0-1 dari Lazio di leg pertama. Die Roten menang telak 3-0 pada laga leg kedua yang berlangsung di Allianz Arena, Jerman, Rabu (6/3/2024) dinihari WIB.

Adapun tiga gol kemenangan Bayern Munich itu dicetak lewat brace Harry Kane (36' dan 66'), dan Thomas Muller (45+2'). Dengan kemenangan tiga gol itu, Die Roten pun merebut tiket perempat final dengan skor agregat 3-1 atas Lazio.

"Itu adalah penampilan yang sangat solid dan sangat disiplin. Kami tidak kehilangan akal. Kami bermain sedikit lebih berani dan memiliki ritme yang lebih baik," kata Tuchel, dipetik dari situs resmi UEFA, Rabu (6/3/2024).

"Dan tentu saja segalanya menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu. Kemudian gol kedua di waktu yang tepat. Itu memberi kami kepercayaan diri dan kami pantas menang," sambungnya.

Sementara gelandang Bayern Munich, Joshua Kimmich, juga sangat senang dengan penampilan Die Roten. Menurutnya, para pemain tampil dengan sangat percaya diri dan berhasil menjaga fokusnya hingga menit akhir.