HOME BOLA LIGA CHAMPION

Daftar 2 Klub yang Lolos Perempatfinal Liga Champions 2023-2024: Bayern Munich Lolos dari Lubang Jarum!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |05:50 WIB
Daftar 2 Klub yang Lolos Perempatfinal Liga Champions 2023-2024: Bayern Munich Lolos dari Lubang Jarum!
Bayern Munich vs Lazio di Liga Champions 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

DAFTAR dua klub yang lolos perempatfinal Liga Champions 2023-2024 akan menjadi pembahasan kali ini. Salah satunya adalah raksasa Liga Jerman, Bayern Munich yang harus bersusah payah untuk melangkah ke babak delapan besar.

Bayern Munich melaju ke perempatfinal Liga Champions 2023-2024 usai menyingkirkan wakil Italia, Lazio. Namun, FC Hollywood yang tengah dalam performa kurang stabil harus berjuang lebih untuk lolos ke babak berikutnya.

 

Pasukan Thomas Tuchel bahkan sempat terancam terhenti usai kalah 0-1 di leg pertama. Beruntung, Bayern Munich berhasil membalikkan keadaan dengan meraih kemenangan 3-0 di markas mereka sendiri, dini hari tadi.

Bermain di Allianz Arena, Rabu (6/3/2024) dini hari WIB, Bayern Munich mencoba mendominasi permainan sejak awal. Harry Kane membawa tim tuan rumah unggul pada menit ke-38.

 BACA JUGA:

Tak mengendurkan serangan, Bayern Munich menjauh lewat gol Thomas Muller sebelum babak pertama selesai. Sempat mendapat perlawanan di baba kedua, Bayern berhasil kembali memegang kendali permainan.

Gol kedua Harry Kane di menit ke-66 pun memastikan kemenangan FC Hollywood 3-0 di laga kali ini. Dengan demikian, Bayern Munich berhak melaju ke perempatfinal usai unggul 3-1 secara agregat dari Lazio.

Halaman:
1 2
      
