HOME BOLA LIGA ITALIA

Bukan Cuma di Liga Italia, Inter Milan Bertekad Menggila Juga di Liga Champions 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |11:34 WIB
Bukan Cuma di Liga Italia, Inter Milan Bertekad Menggila Juga di Liga Champions 2023-2024
Para pemain Inter Milan. (Foto: Reuters)
MADRID – Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, siap melanjutkan kiprah manis timnya di Liga Italia musim ini ke pentas Liga Champions. Baginya, performa apik Inter Milan di Liga Italia bisa jadi modal menggila dalam Liga Champions 2023-2024.

I Nerazzurri -julukan Inter Milan- memang tampil moncer di Liga Italia 2023-2024. Saat ini, mereka menjadi pemuncak klasemen Liga Italia 2023-2024 dengan 75 poin. Poin itu dari 24 kemenangan, 3 imbang, dan sekali kekalahan.

Inter MIlan

Teranyar, Inter Milan sukses merebut poin penuh usai mengalahkan Bologna 1-0 di Stadion Renato Dall’Ara pada Minggu (10/3/2024) dini hari WIB. Gol tunggal Yann Aurel Bisseck pada menit 37 menjadi penentu kemenangan Hakan Calhanoglu dan kolega.

Usai laga itu, Inter harus langsung mengalihkan fokus ke laga di Liga Champions 2023-2024. Mereka akan melawan Atletico Madrid dalam leg kedua babak 16 besar ajang itu di Civitas Metropolitan Stadium, Madrid, Kamis 14 Maret 2024.

Simone Inzaghi mengatakan Inter Milan sudah punya gambaran kekuatan Atletico Madrid untuk laga nanti. Dengan begitu, Inter Milan bisa lolos ke perempatfinal Liga Champions.

“Mengingat hari Rabu, Atletico Madrid adalah tim yang banyak berubah antara pertandingan kandang dan tandang. Kami mengenal mereka dengan baik," kata Simone Inzaghi, dilansir dari laman Inter Milan, Minggu (10/3/2024).

Halaman:
1 2
      
