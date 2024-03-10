Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Simone Inzaghi Girang Inter Milan Sikat Bologna di Hari Ulang Tahun: Kemenangan Penting!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |10:40 WIB
Simone Inzaghi Girang Inter Milan Sikat Bologna di Hari Ulang Tahun: Kemenangan Penting!
Para pemain Inter Milan kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

BOLOGNA – Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, girang mendapati timnya sukses mengalahkan Bologna 1-0 dalam laga pekan ke-28 Liga Italia 2023-2024. Baginya, kemenangan ini terasa amat penting karena diraih Inter di hari ulang tahun tim itu.

Ya, Nerazzurri -julukan Inter Milan- sukses mengatasi perlawanan sengit Bologna dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Renato Dall’Ara pada Minggu (10/3/2024) dini hari WIB. Gol tunggal Yann Aurel Bisseck pada menit 37 menjadi penentu kemenangan Hakan Calhanoglu dan kolega.

Bologna vs Inter Milan

Dengan begitu, Inter berhasil meraih kemenangan perdana atas Bologna, yang saat ini duduk di peringkat empat klasemen Liga Italia 2023-2024. Sebelumnya, tim asuhan Thiago Motta itu menahan imbang mereka 1-1 di Giusseppe Meazza dalam pertemuan pertama liga domestik. Lalu, menyingkirkan mereka di Coppa Italia 2023-2024.

Kebetulan Inter berulang tahun pada hari pertandingan itu dihelat. Ini menjadi ulang tahun ke-116 bagi mereka sebagai Football Club Internazionale Milano. Oleh karena itu, Inzaghi sangat senang bisa memberi kado ulang tahun klubnya dengan sebuah kemenangan penting.

“Kami sangat bahagia, karena kami merayakan ulang tahun Inter dengan kemenangan yang sangat penting,” kata Inzaghi dilansir dari Football Italia, Minggu (10/3/2024).

“Kami menjaga jarak dengan mereka yang mengikuti kami, kami pantas mendapatkan keunggulan di babak pertama, lalu Bologna membuktikan mengapa mereka berada di posisi mereka saat ini. Kami mulai merasa lelah dan pikiran melayang ke pertandingan yang akan kami hadapi,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/51/1658423/daftar-29-atlet-andalan-kabupaten-bekasi-yang-berlaga-di-sea-games-2025-hiq.webp
Daftar 29 Atlet Andalan Kabupaten Bekasi yang Berlaga di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/11/25/gelandang_persib_bandung_marc_klok_foto_persib.jpg
Marc Klok Beri Kabar Buruk jelang Persib Vs Bhayangkara FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement