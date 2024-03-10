Simone Inzaghi Girang Inter Milan Sikat Bologna di Hari Ulang Tahun: Kemenangan Penting!

BOLOGNA – Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, girang mendapati timnya sukses mengalahkan Bologna 1-0 dalam laga pekan ke-28 Liga Italia 2023-2024. Baginya, kemenangan ini terasa amat penting karena diraih Inter di hari ulang tahun tim itu.

Ya, Nerazzurri -julukan Inter Milan- sukses mengatasi perlawanan sengit Bologna dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Renato Dall’Ara pada Minggu (10/3/2024) dini hari WIB. Gol tunggal Yann Aurel Bisseck pada menit 37 menjadi penentu kemenangan Hakan Calhanoglu dan kolega.

Dengan begitu, Inter berhasil meraih kemenangan perdana atas Bologna, yang saat ini duduk di peringkat empat klasemen Liga Italia 2023-2024. Sebelumnya, tim asuhan Thiago Motta itu menahan imbang mereka 1-1 di Giusseppe Meazza dalam pertemuan pertama liga domestik. Lalu, menyingkirkan mereka di Coppa Italia 2023-2024.

Kebetulan Inter berulang tahun pada hari pertandingan itu dihelat. Ini menjadi ulang tahun ke-116 bagi mereka sebagai Football Club Internazionale Milano. Oleh karena itu, Inzaghi sangat senang bisa memberi kado ulang tahun klubnya dengan sebuah kemenangan penting.

“Kami sangat bahagia, karena kami merayakan ulang tahun Inter dengan kemenangan yang sangat penting,” kata Inzaghi dilansir dari Football Italia, Minggu (10/3/2024).

“Kami menjaga jarak dengan mereka yang mengikuti kami, kami pantas mendapatkan keunggulan di babak pertama, lalu Bologna membuktikan mengapa mereka berada di posisi mereka saat ini. Kami mulai merasa lelah dan pikiran melayang ke pertandingan yang akan kami hadapi,” tambahnya.