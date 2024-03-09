Guardiola Blak-blakan Bicara soal Masa Depannya di Manchester City: Saya Tidak Ingin Pergi!

MANCHESTER – Pelatih Manchester City, Josep Guardiola, blak-blakan membicarakan masa depannya di timnya kini. Dia menegaskan tidak ingin meninggalkan Man City.

Kontrak Guardiola bersama Manchester City akan habis pada akhir Juni 2025. Namun, The Citizens -julukan Man City- dan Guardiola masih belum membicarakan soal perpanjangan kontrak.

Sejak kedatangan Guardiola pada Juli 2016, Manchester City menjadi salah satu tim kuat di Inggris. Sebab, Man City sudah berhasil merebut 15 gelar juara sejauh ini di bawah asuhan Guardiola.

Meski masa depannya masih belum ada kejelasan, Guardiola sudah menentukan sikap. Pelatih berusia 53 tahun itu mengaku tidak ingin pergi dari Manchester City.

"Saya tidak ingin pergi," kata Guardiola, dikutip dari Tribalfootball, Sabtu (9/3/2024).

Guardiola pun bercerita soal pandangan remeh yang sempat didapatnya kala menangani Man City. Orang-orang di Manchester City dinilai sempat tidak percaya bahwa dirinya bisa membawa tim menjuarai Liga Champions.

Tetapi, pandangan remeh itu berhasil dijawab dengan tegas oleh Guardiola. Sebab, pada musim lalu, Man City berhasil merebut gelar juara perdananya di Liga Champions.