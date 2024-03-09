Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Guardiola Blak-blakan Bicara soal Masa Depannya di Manchester City: Saya Tidak Ingin Pergi!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |10:42 WIB
Guardiola Blak-blakan Bicara soal Masa Depannya di Manchester City: Saya Tidak Ingin Pergi!
Josep Guardiola kala mendampingi Manchester City berlaga. (Foto: Manchester City)
A
A
A

MANCHESTER – Pelatih Manchester City, Josep Guardiola, blak-blakan membicarakan masa depannya di timnya kini. Dia menegaskan tidak ingin meninggalkan Man City.

Kontrak Guardiola bersama Manchester City akan habis pada akhir Juni 2025. Namun, The Citizens -julukan Man City- dan Guardiola masih belum membicarakan soal perpanjangan kontrak.

Josep Guardiola

Sejak kedatangan Guardiola pada Juli 2016, Manchester City menjadi salah satu tim kuat di Inggris. Sebab, Man City sudah berhasil merebut 15 gelar juara sejauh ini di bawah asuhan Guardiola.

Meski masa depannya masih belum ada kejelasan, Guardiola sudah menentukan sikap. Pelatih berusia 53 tahun itu mengaku tidak ingin pergi dari Manchester City.

"Saya tidak ingin pergi," kata Guardiola, dikutip dari Tribalfootball, Sabtu (9/3/2024).

Guardiola pun bercerita soal pandangan remeh yang sempat didapatnya kala menangani Man City. Orang-orang di Manchester City dinilai sempat tidak percaya bahwa dirinya bisa membawa tim menjuarai Liga Champions.

Tetapi, pandangan remeh itu berhasil dijawab dengan tegas oleh Guardiola. Sebab, pada musim lalu, Man City berhasil merebut gelar juara perdananya di Liga Champions.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/11/1657971/sejarah-timans-futsal-indonesia-raih-emas-sekaligus-putus-dominasi-thailand-ccq.webp
Sejarah! Timans Futsal Indonesia Raih Emas Sekaligus Putus Dominasi Thailand
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/bundesliga_2025_2026_spieltag_15_menghadirkan_laga.jpg
Jadwal Bundesliga Spieltag15, Dortmund, Leipzig, hingga Bayern Siap Tempur di VISION+
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement