Liverpool vs Manchester City: Klopp Peringatkan Virgil van Dijk Cs Tak Fokus ke Erling Haaland Saja

LIVERPOOL – Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, memberi peringatan kepada pemainnya jelang melawan Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Dia menyebut pemain Liverpool tak boleh fokus kepada Erling Haaland saja.

Pasalnya, Klopp menilai The Citizens -julukan Manchester City- masih memiliki permainan berbahaya. Di antaranya, ada Phil Foden serta Rodri.

"Jika Anda melihat pergerakan Erling Haaland, ia sangat cerdas. Dia bertarung dengan pemain bertahan yang berbeda di lini terakhir, dia cukup pintar untuk tidak berada di sekira satu pemain bertahan yang dia anggap sebagai yang terbaik," kata Jurgen Klopp, dikutip dari BBC, Sabtu (9/3/2024).

Kendati demikian, Jurgen Klopp menilai Liverpool tidak boleh hanya berfokus dengan Erling Haaland saat menghadapi Manchester City. Sebab, ia menilai Phil Foden serta Rodri akan menjadi ancaman meski Erling Haaland mampu dihentikan.

"Anda harus memperhatikan Man City dengan baik. Jika Vigil van Dijk mampu mengatasi Haaland, maka Phil Foden akan menembakkan bola dari jarak 30 yard ke tiang jauh, atau Rodri akan berada di posisi mana pun dan tidak mungkin untuk hanya mengatakan bahwa kami hanya menghadapi Haaland," jelas Klopp.

Lebih jauh, Jurgen Klopp mengaku bersemangat untuk melawan Manchester City. Ia pun sudah tak sabar untuk memainkan laga nanti.

"Saya sangat bersemangat untuk pertandingan ini, kami tahu bahwa kami bagus dan kami tahu bahwa mereka juga sangat bagus, jadi mari kita mainkan pertandingan ini," tegas Klopp.