AS Roma Gulung Brighton 4-0, Daniele De Rossi Puas Strateginya Berjalan di Leg I 16 Besar Liga Europa 2023-2024

ROMA - Pelatih AS Roma, Daniele De Rossi, sangat senang anak asuhnya bisa mengalahkan Brighton & Hove Albion di leg I 16 besar Liga Europa 2023-2024. Ia sangat puas dengan penampilan Giallorossi karena para pemain menjalankan strateginya dengan baik.

AS Roma menang telak 4-0 saat menjamu Brighton di Stadion Olimpico, Roma, Italia, Jumat (8/3/2024) dini hari WIB. Empat gol kemenangan itu dicetak oleh Paulo Dybala (12’), Romelu Lukaku (43’), Gianluca Mancini (64’), dan Bryan Cristante (68’).

Usai laga, De Rossi bahkan mengaku tidak melakukan banyak hal karena para pemain langsung menjalankan instruksinya dengan baik. Juru taktik berusia 40 tahun itu menyatakan kemenangan besar ini memang layak didapatkan AS Roma.

“Sebenarnya saya tidak melakukan banyak hal, semuanya langsung berjalan sesuai rencana dan saya sangat senang,” kata De Rossi, dilansir dari Football Italia, Jumat (8/3/2024).

“Para pemain yang saya temukan di sini sangat bertalenta, saya sudah mengatakannya sejak hari pertama, kami memenangkan pertandingan yang seharusnya dimenangkan oleh Roma. Kami adalah skuad yang hebat dan oleh karena itu kami menang, tidak ada yang istimewa dari itu,” sambung pria asal Italia itu.

Mengingat sama-sama dari Italia, De Rossi tidak merasa lebih hebat dari pelatih Brighton, Roberto De Zerbi. Ia bahkan mengakui untuk menghadapi kompatriotnya itu dibutuhkan kerja keras yang sangat ekstra.