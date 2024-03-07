Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Liga Europa 2023-2024: Main di Kandang Sendiri, AS Roma Siap Taklukkan Brighton & Hove Albion

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |20:20 WIB
Liga Europa 2023-2024: Main di Kandang Sendiri, AS Roma Siap Taklukkan Brighton & Hove Albion
AS Roma akan menjamu Brighton di leg pertama 16 besar Liga Europa 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

ROMA - AS Roma siap tampil menggila saat melawan Brighton & Hove Albion dalam leg pertama 16 besar Liga Europa 2023-2024 di Stadio Olimpico, Jumat (8/3/2024). Daniele De Rossi mengatakan timnya akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih kemenangan di laga kandang kali ini.

Sang pelatih meyakini dukungan suporter akan membuat semangat pemain menjadi berlipat ganda dalam laga nanti. Oleh karena itu, AS Roma akan memaksimalkan hal tersebut untuk meraih kemenangan atas Brighton & Hove Albion.

"Stadion akan mendukung kami dan ini bisa menjadi perpaduan yang luar biasa," kata Daniele De Rossi dilansir dari Tuttomercato, Kamis (7/3/2024).

Pelatih berusia 40 tahun itu mengatakan AS Roma tidak akan meremehkan tim asal Inggris tersebut. Sebab, Brighton & Hove Albion juga berambisi meraih kemenangan dalam laga itu meskipun berstatus tim tamu.

“Tentu saja, tapi Brighton tahu betul sepak bola yang mereka mainkan. Mereka akan mengandalkan pengetahuan mereka selama pertandingan," katanya.

Daniele De Rossi mengatakan AS Roma akan berusaha menampilkan performa terbaik sejak awal laga. Pasalnya, tim asal Italia itu sudah merampungkan sederet persiapan dengan cukup matang.

