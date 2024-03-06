Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Full Team, Ada Maarten Paes!

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Saat ini, pencinta sepakbola Tanah Air sedang harap-harap cemas apakah Ragnar Oratmangoen, Maarten Paes dan Thom Haye dapat diturunkan atau tidak saat Timnas Indonesia bersua Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024 di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Rencananya pada Kamis 7 Maret 2024 pukul 10.00 WIB, berkas naturalisasi Ragnar Oratmangoen, Maarten Paes dan Thom Haye akan dirapatkan di Komisi X DPR RI. Setelah itu, berkas naturalisasi Ragnar Oratmangoen, Maarten Paes dan Thom Haye akan dirapatkan di Komisi III, sidang paripurna, Keputusan Presiden (Keppres), pengambilan sumpah hingga peralihan federasi.

(Maarten Paes segera mendapatkan paspor Indonesia. (Foto: REUTERS)

Berhubung batas pendaftaran pemain untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam ditutup pada 13 Maret 2024, kecil peluang Ragnar Oratmangoen, Maarten Paes dan Thom Haye memperkuat skuad Garuda bulan ini.

Nama-nama ini diprediksi tetap menjalani sumpah WNI pada Maret 2024. Jika bergabung dengan skuad Timnas Indonesia bulan ini, status mereka hanya berlatih, bukan melakoni pertandingan.

Karena itu, mereka kemungkinan besar baru debut saat Timnas Indonesia menjamu tim kuat Irak di matchday kelima Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 Juni 2024. Harapannya, kehadiran tiga pemain ini membantu Timnas Indonesia menjungkalkan Irak di SUGBK demi membuka peluang lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Lantas, formasi apa yang akan digunakan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong? Pelatih 53 tahun ini kemungkinan akan mengandalkan formasi 3-4-3.