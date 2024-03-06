Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Sebut Shin Tae-yong Ketakutan Jelang Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam Gara-Gara Puasa Ramadhan

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |09:39 WIB
Media Vietnam Sebut Shin Tae-yong Ketakutan Jelang Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam Gara-Gara Puasa Ramadhan
Media Vietnam sebut Shin Tae-yong ketakutan jelang laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. (Foto: Instagram/@pssi)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha.vn, menyebut Shin Tae-yong ketakutan jelang laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Soha menilai Shin Tae-yong ketakutan karena mayoritas pemain Timnas Indonesia harus menjalani puasa Ramadhan saat bersua Timnas Vietnam.

Sekadar diketahui, pada Maret 2023, Shin Tae-yong sempat mengindikasikan agar para pemainnya tidak menjalani puasa Ramadhan di hari pertandingan. Sebab, jika para pemain tetap menjalankan puasa, pemain tidak mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan.

Media Vietnam sebut Shin Tae-yong ketakuta jelang laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. (Foto: Soha.vn)

(Media Vietnam sebut Shin Tae-yong ketakuta jelang laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. (Foto: Soha.vn)

Komentar itu diungkapkan Shin Tae-yong jelang laga Timnas Indonesia vs Burundi pada 25 dan 28 Maret 2023. Saat itu hasilnya Timnas Indonesia menang 3-1 dan bermain 2-2 kontra Burundi.

Komentar Shin Tae-yong setahun silam kembali dimunculkan Soha. Media Vietnam ini menyebut puasa Ramadhan berpotensi menjadi halangan Timnas Indonesia saat bersua Vietnam.

Sekadar diketahui, laga Timnas Indonesia vs Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024 digelar ketika bulan Ramadhan telah tiba. Namun, untungnya laga digelar malam hari sehingga pemain-pemain yang beragama Islam masih bisa menjalankan puasa Ramadhan.

“Timnas Indonesia menghadapi kekhawatiran. Pelatih Troussier dan Timnas Vietnam berpeluang membalaskan dendamnya atas Timnas Indonesia dalam dua pertandingan,” tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190340/pelatih_timnas_indonesia_diumumkan_paling_lambat_januari_2026_pssi-PzYR_large.jpg
Penyebab PSSI Umumkan Pelatih Baru Timnas Indonesia Paling Lambat Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190326/sumardji-hwO7_large.jpg
Akui Sudah Kantongi 2 Calon Pelatih Timnas Indonesia, PSSI Ungkap Kapan Bakal Diumumkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190302/sumardji_mundur_dari_manajer_timnas_indonesia-1KAD_large.jpg
Usai Pecat Indra Sjafri, Sumardji Resmi Mundur dari Jabatan Manajer Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/45/3190240/elkan_baggott_kini_eksis_bersama_ipswich_town_u_21_elkanbaggott-KtUd_large.jpg
Tolak Panggilan Timnas Indonesia, Elkan Baggott Kini Main di Ipswich Town U-21 meski Usianya Sudah 22 Tahun!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/11/1656479/latihan-cuma-sebulan-megawati-hangestri-bersyukur-raih-perunggu-di-sea-games-2025-kgu.webp
Latihan Cuma Sebulan, Megawati Hangestri Bersyukur Raih Perunggu di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/16/rahmat_erwin_abdullah_merebut_emas_angkat_besi_kel.jpg
Rahmat Erwin Abdullah Sabet Emas Angkat Besi 88 Kg, Persembahan Spesial untuk Sang Buah Hati
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement