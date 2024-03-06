Media Vietnam Sebut Shin Tae-yong Ketakutan Jelang Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam Gara-Gara Puasa Ramadhan

MEDIA Vietnam, Soha.vn, menyebut Shin Tae-yong ketakutan jelang laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Soha menilai Shin Tae-yong ketakutan karena mayoritas pemain Timnas Indonesia harus menjalani puasa Ramadhan saat bersua Timnas Vietnam.

Sekadar diketahui, pada Maret 2023, Shin Tae-yong sempat mengindikasikan agar para pemainnya tidak menjalani puasa Ramadhan di hari pertandingan. Sebab, jika para pemain tetap menjalankan puasa, pemain tidak mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan.

(Media Vietnam sebut Shin Tae-yong ketakuta jelang laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. (Foto: Soha.vn)

Komentar itu diungkapkan Shin Tae-yong jelang laga Timnas Indonesia vs Burundi pada 25 dan 28 Maret 2023. Saat itu hasilnya Timnas Indonesia menang 3-1 dan bermain 2-2 kontra Burundi.

Komentar Shin Tae-yong setahun silam kembali dimunculkan Soha. Media Vietnam ini menyebut puasa Ramadhan berpotensi menjadi halangan Timnas Indonesia saat bersua Vietnam.

Sekadar diketahui, laga Timnas Indonesia vs Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024 digelar ketika bulan Ramadhan telah tiba. Namun, untungnya laga digelar malam hari sehingga pemain-pemain yang beragama Islam masih bisa menjalankan puasa Ramadhan.

“Timnas Indonesia menghadapi kekhawatiran. Pelatih Troussier dan Timnas Vietnam berpeluang membalaskan dendamnya atas Timnas Indonesia dalam dua pertandingan,” tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat.