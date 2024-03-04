Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Pelatih Calon Suksesor Erik Ten Hag di Manchester United, Nomor 1 Mantan Juru Taktik Chelsea!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |07:11 WIB
5 Pelatih Calon Suksesor Erik Ten Hag di Manchester United, Nomor 1 Mantan Juru Taktik Chelsea!
Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag. (Foto: Reuters)
A
A
A

TERDAPAT 5 pelatih calon suksesor Erik Ten Hag di Manchester United yang menarik untuk dibahas. Ya, tampaknya Erik Ten Hag takkan lama lagi duduk di kursi pelatih tim berjuluk Setan Merah tersebut.

Sebab Ten Hag nyatanya terus gagal memberikan hasil positif kepada Man United. Terbaru, tim berjuluk The Red Devils tersebut dipermalukan rival sekota mereka, yakni Manchester City di pekan ke-27 Liga Inggris 2023-2024, pada Minggu 3 Maret 2024 malam WIB.

Man United tepatnya tumbang 1-3 dari The Citizens dalam laga yang digelar di Stadion Etihad tersebut. Dengan kekalahan itu, Man United kini tertahan di peringkat keenam dengan mengoleksi 44 poin, beda 11 angka dengan peringkat keempat yang menjadi posisi terakhir untuk bisa lolos ke Liga Champions musim depan.

Dengan rentetan hasil buruk itu, ada kemungkinan Ten Hag akan dipecat dalam waktu dekat ini, atau setidaknya hingga musim 2023-2024 berakhir. Lantas jika skenario itu terjadi, siapa pelatih yang akan mengambil tugas sebagai pelatih kepala Man United?

Berikut 5 Pelatih Calon Suksesor Erik Ten Hag di Manchester United:

5. Antonio Conte

Antonio Conte

Semenjak dipecat dari Tottenham Hotspur pada Maret 2023 lalu, Conte sejauh ini belum menemukan klub baru untuk dilatih. Jelas hal itu bisa dimanfaatkan Man United.

Apalagi Conte merupakan pelatih yang sudah mengenal betul sepakbola Inggris lantaran pernah menangani Chelsea dan Tottenham. Gaya permainan Conte pun dinilai mampu meningatkan permainan Man United nantinya.

4. Hansi Flick

Hansi Flick

Senasib dengan Conte, pelatih asal Jerman, Hansi Flick saat ini juga tengah menganggur. Sebelumnya Flick dipercaya menangani Timnas Jerman dan baru saja dipecat pada September 2023 lalu karena rentetan buruk yang diraih tim berjuluk Der Panzer.

Secara kualitas, Flick merupakan pelatih menjanjikan yang memiliki segudang prestasi. Flick pernah berjaya bersama Bayern Munich hingga mencatatkan treble winners di musim 2019-2020.

Halaman:
1 2 3
      
