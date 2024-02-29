Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Pemain Muda Liverpool Jaden Danns Girang Cetak Brace di Piala FA 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |07:47 WIB
Pemain Muda Liverpool Jaden Danns Girang Cetak Brace di Piala FA 2023-2024
Jayden Danns mencetak dua gol di laga Liverpool vs Southampton (Foto: Reuters)
A
A
A

LIVERPOOl - Pemain muda Liverpool, Jayden Danns senang bukan main usai mennadi aktor oenting dalam kemenangan 3-0 The Reds atas Southampton. Pertemuan kedua tim itu dalam putaran kelima Piala FA 2023-2024 atau babak 16 besar di Anfield Stadium, Kamis (29/2/2024).

Pemain berusia 18 tahun itu mencetak dua gol dari tiga yang diciptakan oleh Liverpool. Ternyata, gol itu debutnya saat membela tim senior.

Jayden Danns menyatakan rasa bahagia memang saat ini sedang menyelimutinya dengan dua gol itu. Oleh dikarenakan, gol itu adalah salah satu mimpinya besarnya bersama Liverpool yang telah terwujud.

"Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan,” kata Danns dilansir dari laman Liverpool, Kamis (29/2/2024).

Pemain asal Inggris itu mengatakan tidak percaya dapat mencetak gol di depan puluhan ribu suporter Liverpool. Sebab, dahulu dirinya hanya menjadi suporter di sana dan kini menjadi aktor penting untuk The Reds -julukan Liverpool.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/45/3013563/gagal-juarai-piala-fa-2023-2024-pep-guardiola-pertimbangkan-pergi-dari-manchester-city-x2LnG4Inpj.jpeg
Gagal Juarai Piala FA 2023-2024, Pep Guardiola Pertimbangkan Pergi dari Manchester City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/45/3013485/erik-ten-hag-diharapkan-bertahan-jadi-pelatih-manchester-united-usai-persembahkan-gelar-juara-piala-fa-2023-2024-mZhYMHLykK.jpg
Erik Ten Hag Diharapkan Bertahan Jadi Pelatih Manchester United Usai Persembahkan Gelar Juara Piala FA 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/45/3013469/kobbie-mainoo-banjir-pujian-usai-jadi-pahlawan-manchester-united-juara-piala-fa-2023-2024-paul-scholes-dia-10-kali-lebih-hebat-dari-saya-VGmarKG7MY.jpg
Kobbie Mainoo Banjir Pujian Usai Jadi Pahlawan Manchester United Juara Piala FA 2023-2024, Paul Scholes: Dia 10 Kali Lebih Hebat dari Saya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/45/3013261/kyle-walker-sebut-kekalahan-manchester-city-dari-manchester-united-di-final-piala-fa-2023-2024-bukan-salah-pep-guardiola-xXT5h7YW1P.JPG
Kyle Walker Sebut Kekalahan Manchester City dari Manchester United di Final Piala FA 2023-2024 Bukan Salah Pep Guardiola
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/10/51/1653937/putri-ypd.webp
Putri KW Bawa Indonesia Unggul atas Thailand di Final Bulu Tangkis Beregu SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/10/pelatih_bangkok_united_totchtawan_sripan.jpg
Hati-Hati! Bangkok United Ancam Bikin Persib Menangis di Kandang Sendiri
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement