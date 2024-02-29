Pemain Muda Liverpool Jaden Danns Girang Cetak Brace di Piala FA 2023-2024

LIVERPOOl - Pemain muda Liverpool, Jayden Danns senang bukan main usai mennadi aktor oenting dalam kemenangan 3-0 The Reds atas Southampton. Pertemuan kedua tim itu dalam putaran kelima Piala FA 2023-2024 atau babak 16 besar di Anfield Stadium, Kamis (29/2/2024).

Pemain berusia 18 tahun itu mencetak dua gol dari tiga yang diciptakan oleh Liverpool. Ternyata, gol itu debutnya saat membela tim senior.

Jayden Danns menyatakan rasa bahagia memang saat ini sedang menyelimutinya dengan dua gol itu. Oleh dikarenakan, gol itu adalah salah satu mimpinya besarnya bersama Liverpool yang telah terwujud.

"Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan,” kata Danns dilansir dari laman Liverpool, Kamis (29/2/2024).

Pemain asal Inggris itu mengatakan tidak percaya dapat mencetak gol di depan puluhan ribu suporter Liverpool. Sebab, dahulu dirinya hanya menjadi suporter di sana dan kini menjadi aktor penting untuk The Reds -julukan Liverpool.