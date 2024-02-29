Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Pep Guardiola Pamer Ketajaman Manchester City, 6 Gol ke Gawang Luton Town Jadi Bukti

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |00:04 WIB
Pep Guardiola Pamer Ketajaman Manchester City, 6 Gol ke Gawang Luton Town Jadi Bukti
Manchester City pesta gol ke gawang Luton Town 6-2 di Piala FA 2023-2024 (Foto: Reuters/Peter Cziborra)
A
A
A

LUTON - Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, menyatakan timnya cukup efektif dalam memanfaatkan peluang menjadi gol saat melawan Luton Town. Tentunya hal itu sebagai tanda ketajaman timnya makin meningkat.

The Citizens berhasil menang 6-2 atas Luton Town. Pertemuan kedua tim dalam putaran kelima atau babak 16 besar Piala FA 2023-2024 digelar di Stadion Kenilworth Road, Rabu 28 Februari 2024 dini hari WIB.

Erling Haaland mengemas lima gol untuk Manchester City ke gawang Luton Town di Piala FA 2023-2024 (Foto: Reuters/David Klein)

Guardiola mengatakan pola penyerangan timnya cukup apik dalam laga. Alhasil, Manchester City dapat mencetak gol demi gol untuk meraih kemenangan.

"Umpan-umpannya bagus, gol-golnya bagus dan kami punya dua atau tiga peluang lagi untuk mencetak lebih banyak gol," kata Guardiola dilansir dari laman Manchester City, Kamis (29/2/2024).

Mantan pelatih Barcelona itu mengatakan timnya bermain cukup apik dalam laga itu. Oleh dikarenakan, berbagai instruksinya mampu diterapkan para pemain di lapangan

"Para pemain bermain sangat baik," puji Guardiola.

Halaman:
1 2
      
