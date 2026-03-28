Timnas Indonesia Satu-satunya Negara Peringkat 120-an Dunia yang Menang di FIFA Series 2026?

TIMNAS Indonesia satu-satunya negara peringkat 120-an dunia yang menang di laga pertama FIFA Series 2026? Skuad Garuda mengawali FIFA Series 2026 dengan hasil manis. Menjamu Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Jumat, 27 Maret 2026 malam WIB, skuad asuhan John Herdman menang 4-0.

Gol-gol Timnas Indonesia dicetak Beckham Putra pada menit 15 dan 25, Ole Romeny (53’) dan Mauro Zijlstra (75’). Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia naik satu peringkat dari posisi 121 ke 120 dunia setelah mendapatkan tambahan 3,96 poin. Berkat tambahan 3,96 poin, Timnas Indonesia kini mengoleksi 1148.70 angka.

1. Timnas Indonesia Tidak Sendirian

Sebelum FIFA Series 2026 dimulai, ada tiga negara peringkat 120-an yang turun di FIFA Series 2026. Selain Timnas Indonesia, ada juga Estonia dan Azerbaijan.

Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah cuma Timnas Indonesia, negara peringkat 120-an yang menang di laga pertama FIFA Series 2026? Jawabannya ternyata tidak. Baik Estonia dan Azerbaijan sama-sama menang di laga pembuka FIFA Series 2026.

Estonia menang adu penalti atas wakil Afrika, Kenya, di FIFA Series 2026 yang digelar di Rwanda. Setelah bermain 1-1 di waktu normal, Estonia menang adu penalti atas Kenya. Berkat kemenangan ini, Estonia akan menantang tuan rumah Rwanda di final. Wakil Eropa Timur ini juga mengalami kenaikan dua posisi, dari peringkat 129 ke 127 dunia.

Bagaimana dengan Azerbaijan? Wakil Eropa Utara ini menang 6-1 atas Saint Lucia. Kemenangan ini membuat mereka lolos ke final untuk menantang Sierra Leone dan naik dua posisi dari peringkat 127 ke 125 dunia.