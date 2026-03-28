BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Timnas Indonesia dan Bulgaria Jelang Final FIFA Series 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |12:00 WIB
Timnas Indonesia dan Bulgaria akan bertemu di final FIFA Series 2026. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia dan Bulgaria jelang final FIFA Series 2026 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan menghadapi Bulgaria di final FIFA Series 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Senin, 30 Maret 2026 pukul 20.00 WIB.

Setelah menang di semifinal, Timnas Indonesia dan Bulgaria sama-sama mengalami kenaikan peringkat. Efek menang 10-2 atas Kepulauan Solomon, Bulgaria naik dua posisi dari peringkat 87 ke 85 dunia. Kemenangan itu menghasilkan 2,91 poin tambahan bagi Bulgaria.

Beckham Putra cetak 2 gol di laga Timnas Indonesia vs Saint Kitts and Nevis. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Sementara Timnas Indonesia, naik satu peringkat dari posisi 121 ke 120 dunia. Berkat kemenangan 4-0 atas Saint Kitts and Nevis, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 3,96 poin di ranking FIFA.

1. John Herdman Tak Mau Berpuas Diri

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, tidak ingin berpuas diri begitu saja usai timnya menang telak atas Saint Kitts and Nevis di FIFA Series 2026. Ia mengatakan hasil laga tersebut baru permulaan. 

Skuad Garuda meraih hasil manis dalam pertandingan perdana John Herdman sebagai pelatih kepala. Di bawah komando pelatih asal Inggris itu, Timnas Indonesia menang telak 4-0 atas Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Jumat, 27 Maret 2026 malam WIB.

John Herdman menunjukkan kualitasnya sebagai pelatih level dunia. Hal itu terlihat dengan permainan Timnas Indonesia yang begitu cair dalam pertandingan tersebut. Skuad Garuda tampil cukup berani memainkan bola-bola pendek dan melakukan umpan teroboson yang mengancam hingga berbuah gol. 

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/51/3209215/john_herdman_berjanji_meloloskan_timnas_indonesia_ke_piala_dunia_2030_okezone-EvXz_large.jpg
John Herdman Janji Loloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2030!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/51/3209202/timnas_indonesia_dapat_perhatian_media_vietnam_setelah_menang_6_0_atas_saint_kitts_and_nevis_okezone-V8Jv_large.jpg
Media Vietnam Ketakutan Timnas Indonesia Hajar Saint Kitts and Nevis 4-0: Lawan Berat Timnas Vietnam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/51/3209193/john_herdman_antusias_dengar_lagu_indonesia_raya_di_laga_timnas_indonesia_vs_saint_kitts_and_nevis_okezone-ORs1_large.jpg
John Herdman Merinding Takjub Dengar Lagu Indonesia Raya di Laga Timnas Indonesia vs Saint Kitts and Nevis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/51/3209184/beckham_putra_cetak_gol_di_laga_timnas_indonesia_vs_saint_kitts_and_nevis_okezone-quF3_large.jpg
Beckham Putra Bongkar Alasan Selebrasi Ice Cold Usai Cetak Gol di Laga Timnas Indonesia vs Saint Kitts and Nevis
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/03/27/11/1690803/hasil-fifa-series-2026--hujan-gol-bulgaria-sikat-kepulauan-solomon-dengan-skor-102-ycp.jpg
Hasil FIFA Series 2026: Hujan Gol, Bulgaria Sikat Kepulauan Solomon dengan Skor 10-2
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/03/28/timnas_belanda_mengalahkan_norwegia_2_1_pada_uji_c.jpg
Hasil Lengkap Uji Coba: Belanda, Jerman, dan Spanyol Menang, Inggris Imbang 
