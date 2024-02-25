Prediksi Duel AS Roma vs Brighton di 16 Besar Liga Europa 2023-2024 Versi Francesco Totti: Peluang Giallorossi 50 Persen!

PREDIKSI pertemuan AS Roma vs Brighton & Hove Albion di 16 besar Liga Europa 2023-2024 turut disampaikan oleh Francesco Totti. Legenda AS Roma itu menilai Giallorossi -julukan AS Roma- memiliki peluang 50 persen untuk menyingkirkan Brighton dalam laga itu.

Totti mengakui Brighton adalah lawan yang sulit untuk dikalahkan. Apalagi, Roberto De Zerbi mengetahui sepakbola Italia.

Kendati demikian, Totti menilai tetap ada peluang bagi AS Roma untuk menang. Eks timnya itu memiliki 50 persen peluang lolos ke perempatfinal.

"Brighton adalah lawan yang tangguh, dipersiapkan dengan baik dan dilatih oleh pelatih asal Italia yang mengetahui sepakbola kami. Dia bekerja dengan baik di Inggris, tetapi ada peluang 50 persen untuk lolos," kata Francesco Totti, dikutip dari Football Italia, Minggu (25/2/2024).

Lebih jauh, Francesco Totti mengatakan Daniel De Rossi telah beradaptasi dengan baik untuk menggantikan posisi Jose Mourinho sebagai pelatih AS Roma. Bahkan, ia menilai AS Roma bukanlah tim yang mudah untuk dilatih dan Daniel De Rossi bisa melakukannya dengan baik.

"Saya pikir Daniele (De Rossi) telah beradaptasi dengan baik dan telah menggantikan Jose Mourinho dengan cara terbaik. Roma bukanlah tempat yang mudah untuk dilatih, namun saya pikir dia telah bekerja dengan sangat baik," jelas Totti.