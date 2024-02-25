Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Babak Pertama Chelsea vs Liverpool di Final Piala Liga Inggris 2023-2024: Gol Raheem Sterling Dianulir, Skor Masih 0-0

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |22:54 WIB
Hasil Babak Pertama Chelsea vs Liverpool di Final Piala Liga Inggris 2023-2024: Gol Raheem Sterling Dianulir, Skor Masih 0-0
Laga Chelsea vs Liverpool di final Piala Liga Inggris 2023-2024 masih 0-0 di babak pertama (Foto: Reuters/Matthew Childs)
A
A
A

LONDON - Hasil babak pertama Chelsea vs Liverpool di Final Piala Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Wembley, London, Inggris, Minggu (25/2/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Chelsea sempat mencetak gol di menit ke-32 lewat sontekan Sterling. Namun, wasit menganulirnya. Alhasil, skor 0-0 masih bertahan hingga turun minum.

Gol Raheem Sterling dianulir sehingga skor Chelsea vs Liverpool masih 0-0 (Foto: Reuters/Hannah McKay)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Sejak peluit dibunyikan, Liverpool berusaha mengambil kendali pertandingan. Peluang baru didapat di menit kesembilan ketika umpan silang Andy Robertson menemukan kepala Luis Diaz. Sayangnya, bola sundulan terlalu lemah dan mudah saja diamankan kiper Djordje Petrovic.

Laga mulai berjalan seru. Malo Gusto mengintip peluang di menit ke-13 tetapi sepakannya mengarah tepat ke pelukan Caoimhin Kelleher. Selang semenit, Diaz mengancam lagi lewat tembakan keras yang lagi-lagi bisa ditepis Petrovic dengan baik.

Chelsea nyaris unggul di menit ke-21. Memanfaatkan kemelut, Cole Palmer melepas tembakan dari jarak dekat di kotak penalti. Namun, Kelleher melakukan penyelamatan brilian! Mereka sempat mencetak gol di menit ke-32 lewat Sterling, tetapi wasit menganulir lantaran offside.

Tak hanya Chelsea, Liverpool juga nyaris unggul di menit ke-40. Umpan silang Robertson berhasil ditanduk Cody Gakpo. Bola memantul ke tanah dan kemudian membentur tiang! Alhasil, skor 0-0 bertahan hingga turun minum.

Halaman:
1 2
      
