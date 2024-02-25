Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Pesan Mauricio Pochettino untuk Suporter Chelsea Jelang Laga Kontra Liverpool di Final Piala Liga Inggris 2023-2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |19:25 WIB
Pesan Mauricio Pochettino untuk Suporter Chelsea Jelang Laga Kontra Liverpool di Final Piala Liga Inggris 2023-2024
Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON - Mauricio Pochettino mengirim pesan penting untuk para suporter Chelsea jelang laga kontra Liverpool. Seperti diketahui, Chelsea akan bersua Liverpool di Final Piala Liga Inggris 2023-2024.

Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Stadion Wembley, London, Inggris pada Minggu (25/2/2024) pukul 22.00 WIB. Pertandingan itu akan menjadi momentum bagi Chelsea untuk menyudahi puasa gelar.

Seperti diketahui, terakhir kali Chelsea memenangkan gelar adalah musim 2021-2022. Saat itu, The Blues sukses meraih dua trofi, yakni Piala Dunia Antarklub dan UEFA Supercup.

Chelsea sejatinya mendapatkan momentum untuk menjuarai dua trofi. Namun, mereka harus pasrah ketika dikalahkan Liverpool di final Piala Liga Inggris dan Piala FA 2022.

 BACA JUGA:

Satu musim puasa gelar, Pochettino bertekad kuat untuk membawa Chelsea juara. Pelatih asal Argentina itupun menuliskan pesan kepada suporter untuk mendukung Chelsea pada laga pamungkas kali ini.

"Suporter Chelsea, Hari ini di Wembley kami dapat menciptakan sesuatu yang istimewa. Sebuah kenangan yang hidup bersama kita semua. Sebuah momen yang bertahan lama," tulis petikan surat Pochettino, dikutip dari laman resmi Chelsea, Minggu (25/2/2024).

Halaman:
1 2
      
