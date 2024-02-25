Chelsea Percaya Diri Kalahkan Liverpool di Final Piala Liga Inggris 2023-2024

LONDON - Chelsea dalam kepercayaan diri tinggi untuk mengalahkan Liverpool di Final Piala Liga Inggris 2023-2024. Situasi ini jelas menjadi peringatan bahaya bagi pasukan Jugen Klopp.

Liverpool akan berhadapan dengan Chelsea di final Piala Liga Inggris 2023-2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Wembley, London, Inggris pada Minggu (25/2/2024) pukul 22.00 WIB.

The Reds -julukan Liverpool- memiliki catatan manis ketika bertemu Chelsea di laga pamungkas. Diketahui, mereka sukses mengalahkan The Blues di final Piala Liga Inggris dan Piala FA 2022 silam.

Namun, catatan manis itu tidak bisa menjadi acuan menjelang laga mendatang. Sebab, para pemain Chelsea dalam kepercayaan diri tinggi untuk menjuarai trofi Piala Liga Inggris 2023-2024.

"Memenangkan kompetisi di Wembley ini akan sangat penting. Saya ingin memenangkannya, tapi itu bukan hanya untuk saya. Saya ingin memenangkannya bersama grup ini. Grup ini layak mendapatkan gelar ini karena tidak selalu mudah dalam 18 bulan terakhir," kata gelandang Chelsea, Enzo Fernandez dikutip dari laman resmi klub, Minggu (25/2/2024).

“Saya belum pernah bermain di Wembley. Selalu menjadi impian untuk bermain di sana dan saya akan merasa sangat bangga bisa bermain di final di stadion tersebut. Saya akan menikmati pengalaman ini dan memberikan segalanya agar kami bisa menang di lapangan itu," tambahnya.