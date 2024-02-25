Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Final Piala Liga Inggris 2023-2024, Jurgen Klopp Minta Liverpool Tak Remehkan Chelsea

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |14:44 WIB
Final Piala Liga Inggris 2023-2024, Jurgen Klopp Minta Liverpool Tak Remehkan Chelsea
Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON - Liverpool akan menghadapi Chelsea di final Piala Liga Inggris 2023-2024. Jurgen Klopp meminta anak-anak asuhannya untuk waspada penuh dan memperhatikan detail kecil dalam permainan.

Liverpool akan bersua dengan Chelsea di Stadion Wembley, London, Inggris pada Minggu (25/2/2024) pukul 22.00 WIB. Pertandingan itu diprediksi berjalan sengit sejak awal.

Namun, The Reds -julukan Liverpool- memiliki catatan apik kala bersua dengan Chelsea di laga terakhir. Mereka berhasil menundukkan The Blues -julukan Chelsea- (4-1) di Anfield pada 1 Februari 2024 lalu.

Selain itu, Liverpool juga mempunyai rekam jejak manis ketika bersua Chelsea di laga pamungkas. Diketahui, The Reds mampu mengalahkan Chelsea di final Piala Liga Inggris dan Piala FA 2022 lewat adu penalti.

Meski begitu, Klopp enggan menjadikan catatan manis itu sebagai acuan untuk pertandingan mendatang. Pelatih asal Jerman itu menegaskan, setiap pertandingan final memiliki perbedaan. Dia yakin, Chelsea akan menerapkan taktik berbeda.

"Hasil yang kami dapatkan di sini (kemenangan 4-1 di liga atas Chelsea di Anfield bulan lalu) tidak membantu, tentu saja kami harus memainkan permainan itu lagi dan itu seperti membuat lawan sedikit bersemangat," kata Klopp dikutip dari laman resmi Liverpool, Minggu (25/2/2024).

