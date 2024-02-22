Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Thomas Tuchel Janji Berikan Kado Perpisahan Manis untuk Bayern Munich

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |04:17 WIB
Thomas Tuchel Janji Berikan Kado Perpisahan Manis untuk Bayern Munich
Thomas Tuchel berpisah dengan Bayern Munich akhir musim ini (Foto: Reuters)
MUNICH – Thomas Tuchel dipastikan berpisah dengan Bayern Munich akhir musim ini. Meski begitu, sang pelatih berjanji bakal memberikan kado perpisahan indah bagi FC Hollywod.

Seperti diketahuim, Bayern Munich mengumumkan perpisahan dengan Tuchel pada hari ini, Rabu (21/2/2024). Keputusan itu dibuat setelah Tuchel melakukan diskusi panjang dengan CEO Munich, Jan-Christian Dreesen, usai rentetan hasil buruk didapat timnya akhir-akhir ini.

Hasilnya, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kontrak sang pelatih lebih awal, yakni pada 30 Juni 2024 mendatang. Semestinya, kontrak pelatih asal Jerman itu baru akan habis pada 30 Juni 2025.

Kendati didepak lebih awal, Tuchel menegaskan komitmennya bersama FC Hollywood -julukan Munich. Dia akan membantu skuadnya meraih hasil semaksimal mungkin hingga akhir musim ini.

"Kami telah sepakat bahwa kami akan mengakhiri hubungan kerja kami pada akhir musim ini. Sampai saat itu tiba, saya tentu saja akan terus melakukan segala yang saya bisa dengan staf pelatih saya untuk mencapai kesuksesan maksimal,” kata Tuchel dilansir dari laman resmi Bayern Munich, Rabu (21/2/2024).

Tuchel sendiri dipecat setelah Harry Kane dan kolega terancam mengakhiri musim ini tanpa gelar. Sebab, mereka menelan dua kekalahan beruntun di Liga Jerman usai dilibas VfL Bochum 2-3 pada akhir pekan lalu sehingga tertinggal delapan poin dari sang pemuncak klasemen, Bayer Leverkusen.

Halaman:
1 2
      
