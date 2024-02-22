Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Paulo Dybala Ungkap 3 Rekan Setim Favoritnya: Ada Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |13:05 WIB
ROMA - Bintang AS Roma, Paulo Dybala, mengungkapkan tiga rekan setim favoritnya saat bermain di lapangan. Dari ketiga pemain yang jadi teman favorit penyerang asal Argentina itu, di antaranya ada Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi.

Dybala terus menjadi sosok kunci bagi Giallorossi musim ini dengan berkontribusi langsung 15 gol dalam 23 penampilan. Meski jadi sosok kreatif yang penting dalam skuad, perjuangan striker 30 tahun itu dalam menjaga kebugarannya terus mengganggu jalannya musim.

Paulo Dybala

La Joya belakangan buka suara tentang masa depannya di AS Roma, hubungannya dengan Jose Mourinho, hingga perbedaan bermain antara Messi dan Ronaldo. Setelah The Special One digantikan oleh Daniele De Rossi, posisi Dybala mulai terancam meski kontraknya akan berakhir pada Juni 2025.

“Saat ini, masa depan saya adalah pertandingan berikutnya, dan kita lihat saja apa yang terjadi. Tapi saya bermain untuk Roma, dan saya melihat diri saya bersama Roma," kata Dybala, dikutip dari Football Italia, Kamis (22/2/2024).

Lebih lanjut, eks pemain Palermoa itu mengenang momen saat bersama Mourinho yang dirasa sangat berkesan. Meski tidak tahu bagaimana masa depan mantan pelatihnya ia yakin pria asal Portugal itu akan tetap bersama klub top.

“Bekerja dengan Mourinho sangat menyenangkan dan mewakili pertumbuhan yang signifikan bagi saya. Kita berbicara tentang seorang pelatih yang telah melakukan banyak hal dalam kariernya, tidak diragukan lagi dia menggunakan pengalamannya dan membantu saya berkembang sebagai pemain," jelas Dybala.

“Sejujurnya, saya tidak tahu bagaimana masa depan dia, tapi saya yakin dia akan terus berada di klub top," tambah pemain yang terkenal dengan selebrasi topeng itu.

Terakhir, Dybala membahas perbedaan bermain dengan Messi dan Ronaldo. Ia pernah setim dengan La Pulga di Timnas Argentina, dan CR7 di Juventus. Meski ada perbedaan, ia memasukkan keduanya dalam daftar tiga rekan setim favorit selain Gonzalo Higuain.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
