Hasil Liverpool vs Luton Town di Liga Inggris 2023-2024: The Reds Menang Telak 4-1

LIVERPOOL meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Luton Town di pekan ke-26 Liga Inggris 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di Anfield Stadium pada Kamis (22/2/2024) dini hari WIB.

Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Luis Diaz dan Harvey Elliott masing-masing mencetak satu gol untuk tim tuan rumah. Sementara Luton Town mencetak gol hiburan lewat aksi Chiedozie Ogbene.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Liverpool tampil mendominasi sejak menit pertama. Bermain dengan tempo sedang, pasukan Jurgen Klopp perlahan tapi pasti mulai menebar ancaman ke gawang lawan.

Namun, lini pertahanan Luton Town masih cukup disiplin untuk ditembus. Sejumlah serangan berhasil mereka mentahkan hingga sempat membuat Cody Gakpo dan rekan-rekan terlihat frustasi.

Kejutan justru datang dari tim tamu. Luton Town secara mengejutkan berhasil memimpin lebih dulu lewat gol Chiedozie Ogbene pada menit ke-12.

Liverpool terus menujukkan dominasi hingga menit-menit akhir babak pertama. Namun, usaha mereka untuk mencetak gol selalu gagal hingga skor 0-1 bertahan sampai jeda.