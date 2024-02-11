Usai Tahan Klub Pratama Arhan, Figo Dennis Beberkan Targetnya Bersama Timnas Indonesia U-20

JAKARTA - Gelandang Timnas Indonesia U-20, Figo Dennis, sukses membantu timnya menahan imbang klub baru Pratama Arhan, yakni Suwon FC, dalam laga uji coba. Usai mencapai kesuksesan itu, Figo Dennis pun membicarakan soal target yang ingin dicapainya bersama Timnas Indonesia U-20.

Figo mengatakan bahwa mengikuti TC Timnas Indonesia U-20, yakni bisa menerapkan sistem latihan yang intensif saat kembali ke klubnya. Ia pun akan memaksimalkan latihan agar menembus skuad utama Persija dan menjalani debutnya di tim senior.

"Saya bisa bawa latihan di sini (Timnas Indonesia U-20) ke klub. Jadi mungkin fisik di sini dapat, nah bisa lebih baik pasti. Rencana debut (di Persija ) itu sesuai pelatih aja, saya hanya harus maksimal setiap latihan," beber Figo, kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Lapangan A, Senayan, Jakarta, Jumat 9 Februari 2024.

Lebih jauh, Figo Dennis mengatakan bahwa latihan para pemain selama pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-20, baik tahap pertama maupun kedua, bisa sampai empat kali sehari. Pemain 17 tahun tersebut menilai hal itu sangat bagus diterapkan untuk meningkatkan fisik dan skillnya.

"Kalau dari (TC) tahap satu dan dua, selama TC kita sudah bekerja keras karena kita latihannya kadang sehari bisa 3-4 kali juga,” jelas Figo Dennis.

“Tentu baik juga untuk peningkatan fisik dan skill. Jadi, selama TC, kita dapat banyak hal juga karena bisa meningkatkan fisik dan skill masing-masing pemain," lanjutnya.

Lebih lanjut, pemain muda jebolan Persija Jakarta itu mengatakan bahwa persaingan di TC Timnas Indonesia U-20 sangat menantang karena memakai sistem promosi-degradasi. Sehingga, Figo dan rekan setimnya dituntut menampilkan permainan terbaiknya agar memikat hati pelatih Indra Sjafri.

"Kalau persaingan di tiap minggu, ada sistem promosi-degradasi. Itu sangat menantang buat kita dan tentu kita harus tunjukkan yang terbaik aja setiap latihan. Tentu pelatih akan memilih yang terbaik," tutur Figo.

"Paling penting adalah harus jaga kondisi dan jangan lupa latihan, kerjakan PR yang diberikan coach Alex sebagai pelatih fisik itu harus dilakukan karena mungkun latihan di klub dan timnas berbeda,” lanjutnya.

“Di sini, intensitasnya sangat tinggi, di klub mungkin ada yang enggak seperti di timnas jadi harus ditambah sendiri yang penting fisiknya jangan sampai turun," jelas Figo.