Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Usai Tahan Klub Pratama Arhan, Figo Dennis Beberkan Targetnya Bersama Timnas Indonesia U-20

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |01:22 WIB
Usai Tahan Klub Pratama Arhan, Figo Dennis Beberkan Targetnya Bersama Timnas Indonesia U-20
Laga Timnas Indonesia U-20 vs Suwon FC. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Gelandang Timnas Indonesia U-20, Figo Dennis, sukses membantu timnya menahan imbang klub baru Pratama Arhan, yakni Suwon FC, dalam laga uji coba. Usai mencapai kesuksesan itu, Figo Dennis pun membicarakan soal target yang ingin dicapainya bersama Timnas Indonesia U-20.

Figo mengatakan bahwa mengikuti TC Timnas Indonesia U-20, yakni bisa menerapkan sistem latihan yang intensif saat kembali ke klubnya. Ia pun akan memaksimalkan latihan agar menembus skuad utama Persija dan menjalani debutnya di tim senior.

Timnas Indonesia U-20 vs Suwon FC

"Saya bisa bawa latihan di sini (Timnas Indonesia U-20) ke klub. Jadi mungkin fisik di sini dapat, nah bisa lebih baik pasti. Rencana debut (di Persija ) itu sesuai pelatih aja, saya hanya harus maksimal setiap latihan," beber Figo, kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Lapangan A, Senayan, Jakarta, Jumat 9 Februari 2024.

Lebih jauh, Figo Dennis mengatakan bahwa latihan para pemain selama pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-20, baik tahap pertama maupun kedua, bisa sampai empat kali sehari. Pemain 17 tahun tersebut menilai hal itu sangat bagus diterapkan untuk meningkatkan fisik dan skillnya.

"Kalau dari (TC) tahap satu dan dua, selama TC kita sudah bekerja keras karena kita latihannya kadang sehari bisa 3-4 kali juga,” jelas Figo Dennis.

“Tentu baik juga untuk peningkatan fisik dan skill. Jadi, selama TC, kita dapat banyak hal juga karena bisa meningkatkan fisik dan skill masing-masing pemain," lanjutnya.

Lebih lanjut, pemain muda jebolan Persija Jakarta itu mengatakan bahwa persaingan di TC Timnas Indonesia U-20 sangat menantang karena memakai sistem promosi-degradasi. Sehingga, Figo dan rekan setimnya dituntut menampilkan permainan terbaiknya agar memikat hati pelatih Indra Sjafri.

"Kalau persaingan di tiap minggu, ada sistem promosi-degradasi. Itu sangat menantang buat kita dan tentu kita harus tunjukkan yang terbaik aja setiap latihan. Tentu pelatih akan memilih yang terbaik," tutur Figo.

"Paling penting adalah harus jaga kondisi dan jangan lupa latihan, kerjakan PR yang diberikan coach Alex sebagai pelatih fisik itu harus dilakukan karena mungkun latihan di klub dan timnas berbeda,” lanjutnya.

“Di sini, intensitasnya sangat tinggi, di klub mungkin ada yang enggak seperti di timnas jadi harus ditambah sendiri yang penting fisiknya jangan sampai turun," jelas Figo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184996/pssi-7IRo_large.jpg
Dirtek PSSI Ungkap 4 Alasan Tunjuk Nova Arianto Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184987/nova_arianto_mengungkap_niat_mulia_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_u_20-jBqb_large.jpg
Niat Mulia Nova Arianto Bareng Timnas Indonesia U-20: Bantu Pemain Muda Tembus Skuad Garuda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184993/nova_arianto_langsung_mengungkap_tekadnya_untuk_membawa_timnas_indonesia_u_20_menembus_piala_dunia_u_20_2027-VACy_large.jpg
Nova Arianto Bertekad Bawa Timnas Indonesia U-20 ke Piala Dunia U-20 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184963/nova_arianto_mengungkap_rencana_awalnya_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_u_20-cjk7_large.jpg
Dipercaya Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20, Nova Arianto Ungkap Rencana Awal
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/22/11/1647123/jadwal-dan-cara-nonton-matchday-11-bundesliga-di-vision-free-coba-gratis-1-bulan-jrl.webp
Jadwal dan Cara Nonton Matchday 11 Bundesliga di VISION+, Free Coba GRATIS 1 Bulan!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/22/tim_snooker_putra_indonesia_terhenti_dramatis_di_b.jpg
Kalah Tipis dari Prancis, Tim Snooker Putra Indonesia Terhenti Dramatis di 12 Besar di Oman World Cup
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement