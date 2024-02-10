Pemain Keturunan Meshaal Osman Pede Dipanggil ke TC Timnas Indonesia U-20 Tahap Ketiga

JAKARTA - Pemain Persija Jakarta, Meshaal Osman, menyatakan optimistis dapat ambil bagian kembali dalam pemusatan latihan (TC) tahap ketiga Timnas Indonesia U-20 pada Maret 2024. Sebab, ia ingin menjadi skuad utama tim tersebut.

TC tahap kedua Skuad Garuda Nusantara yang berlangsung di Jakarta sudah usai. Pemusatan latihan tahap ketiga digelar untuk mempersiapkan tim menatap Piala AFF U-19 dan Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

Meshaal mengatakan optimistis bisa dipanggil kembali dalam TC tahap ketiga. Pemain keturunan Sudan itu mengaku siap memberikan kontribusi terbaik agar mencuri perhatian sang pelatih Indra Sjafri.

"Insya Allah bisa terpilih lagi," kata Meshaal di Jakarta, ditemui pada Jumat 9 Februari 2024.

Pemain berusia 19 tahun itu mengatakan, kondisi Timnas Indonesia U-20 memang cukup baik sejauh ini. Oleh dikarenakan, tim terus berproses meski pun ada promosi dan degradasi pemain.