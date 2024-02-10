Pemain Timnas Indonesia U-20 Pulang ke Klub, Indra Sjafri Titip Pesan Ini

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, memberi pesan penting kepada para pemainnya saat kembali ke klubnya masing-masing. Arsitek berkumis tebal itu mengingatkan kepada Ji Da-bin dan kolega untuk mencium tangan hingga meminta doa kepada para pelatih pertama mereka masing-masing.

Ya, para pemain Timnas Indonesia U-20 telah melangsungkan pemusatan latihan (TC) di Jakarta yang dimulai sejak 30 Desember 2023 hingga Jumat 9 Februari 2024. Indra memulangkan anak asuhnya ke klubnya masing-masing pada Sabtu (10/2/2024).

Sebelum dikembalikan ke klubnya masing-masing, juru taktik berusia 61 tahun tersebut memberikan pesan penting kepada mereka. Indra meminta agar para pemain Timnas Indonesia U-20 yang mengikuti TC sampai kemarin, mencium tangan pelatih pertama mereka di tempat asalnya.

Selain itu, sang pelatih yang membawa Timnas Indonesia U-22 juara SEA Games 2023 itu menyarankan agar pemain turut meminta doa hingga berterima kasih. Sebab, berkat restu para pelatih itu, Sulthan Zaki dkk bisa mengikuti TC Timnas Indonesia U-20.

"Saya minta kepada semua pemain datangi pelatih pertama kalian dan cium tangannya dia, minta doa dan berterima kasih karena kalian berada di tim nasional sekarang karena mereka (pelatih)," ujar Indra kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Lapangan A, Senayan, Jakarta, Jumat 9 Februari 2024.