Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Keturunan Meshaal Osman Bicara Kesan Ikuti TC Timnas Indonesia U-20: Persaingan Sengit, Berharap Dipanggil Lagi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |15:32 WIB
Pemain Keturunan Meshaal Osman Bicara Kesan Ikuti TC Timnas Indonesia U-20: Persaingan Sengit, Berharap Dipanggil Lagi
Meshaal Hamzah Bashir Osman mengungkap kesan usai mengikuti TC Timnas Indonesia U-20 (Foto: Instagram/@meshal.h8)
A
A
A

JAKARTA - Pemain keturunan Sudan, Meshaal Hamzah Basier Osman, mengungkap kesannya usai mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-20. Pemain yang berposisi sebagai bek ini mengakui persaingan ketat dan keras.

Meshaal mendapat kesempatan bergabung ke TC Timnas Indonesia U-20 pada Januari 2024 yang sudah bergulir di Jakarta. Sebelumnya, pemain berpostur jangkung ini tidak mengikuti TC pertama yang berlangsung di Qatar pada Desember 2023.

Timnas Indonesia U-20

TC Timnas Indonesia U-20 untuk sementara ini telah berakhir dengan menggelar internal game di Lapangan A Senayan, Jumat 9 Februari 2024 sore WIB. Para pemain dipulangkan oleh Indra Sjafri ke klubnya masing-masing pada hari ini, Sabtu (10/2/2024).

Meshaal mengungkapkan kesannya selama menjalani TC Timnas Indonesia U-20. Pemain Persija Jakarta itu berjanji akan lebih bekerja lebih keras lagi jika nantinya kembali dipercaya untuk menjalani TC berikutnya.

“Alhamdulilah lancar sampai TC ini selesai. Semoga ke depannya bisa lebih baik lagi dan lebih bekerja keras lagi serta bisa memberikan hasil yang lebih baik,” kata Meshaal ketika ditemui wartawan termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Lapangan A Senayan, Jumat 9 Februari 2024.

Lebih lanjut, Meshaal mendapat banyak pelajaran pada laga-laga uji coba baik melawan klub lokal dan internasional yang dimainkan Timnas Indonesia U-20. Tiga laga itu memberinya cukup pengalaman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184996/pssi-7IRo_large.jpg
Dirtek PSSI Ungkap 4 Alasan Tunjuk Nova Arianto Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184987/nova_arianto_mengungkap_niat_mulia_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_u_20-jBqb_large.jpg
Niat Mulia Nova Arianto Bareng Timnas Indonesia U-20: Bantu Pemain Muda Tembus Skuad Garuda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184993/nova_arianto_langsung_mengungkap_tekadnya_untuk_membawa_timnas_indonesia_u_20_menembus_piala_dunia_u_20_2027-VACy_large.jpg
Nova Arianto Bertekad Bawa Timnas Indonesia U-20 ke Piala Dunia U-20 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184963/nova_arianto_mengungkap_rencana_awalnya_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_u_20-cjk7_large.jpg
Dipercaya Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20, Nova Arianto Ungkap Rencana Awal
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/22/51/1646849/mnc-sports-competition-2025-rcti-bongkar-resep-pertahankan-gelar-juara-eae.jpg
MNC Sports Competition 2025: RCTI Bongkar Resep Pertahankan Gelar JuaraÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/22/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak.jpg
Komentar Bojan Hodak usai Persib Menang Tipis atas Dewa United: Berat dan Ketat!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement