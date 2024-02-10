Pemain Keturunan Meshaal Osman Bicara Kesan Ikuti TC Timnas Indonesia U-20: Persaingan Sengit, Berharap Dipanggil Lagi

JAKARTA - Pemain keturunan Sudan, Meshaal Hamzah Basier Osman, mengungkap kesannya usai mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-20. Pemain yang berposisi sebagai bek ini mengakui persaingan ketat dan keras.

Meshaal mendapat kesempatan bergabung ke TC Timnas Indonesia U-20 pada Januari 2024 yang sudah bergulir di Jakarta. Sebelumnya, pemain berpostur jangkung ini tidak mengikuti TC pertama yang berlangsung di Qatar pada Desember 2023.

TC Timnas Indonesia U-20 untuk sementara ini telah berakhir dengan menggelar internal game di Lapangan A Senayan, Jumat 9 Februari 2024 sore WIB. Para pemain dipulangkan oleh Indra Sjafri ke klubnya masing-masing pada hari ini, Sabtu (10/2/2024).

Meshaal mengungkapkan kesannya selama menjalani TC Timnas Indonesia U-20. Pemain Persija Jakarta itu berjanji akan lebih bekerja lebih keras lagi jika nantinya kembali dipercaya untuk menjalani TC berikutnya.

“Alhamdulilah lancar sampai TC ini selesai. Semoga ke depannya bisa lebih baik lagi dan lebih bekerja keras lagi serta bisa memberikan hasil yang lebih baik,” kata Meshaal ketika ditemui wartawan termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Lapangan A Senayan, Jumat 9 Februari 2024.

Lebih lanjut, Meshaal mendapat banyak pelajaran pada laga-laga uji coba baik melawan klub lokal dan internasional yang dimainkan Timnas Indonesia U-20. Tiga laga itu memberinya cukup pengalaman.