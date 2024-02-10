Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indra Sjafri Tetapkan Syarat Ini, Peluang Chow Yun Damanik Bela Timnas Indonesia U-20 Menipis!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |13:46 WIB
Chow Yun Damanik punya peluang tipis membela Timnas Indonesia U-20 (Foto: PSSI)
Chow Yun Damanik punya peluang tipis membela Timnas Indonesia U-20 (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, bicara peluang untuk memanggil Chow Yun Damanik ke dalam skuad Garuda Nusantara. Direktur Teknik PSSI itu secara tersirat menyampaikan kans pemain berusia 16 tahun itu tipis karena tidak memiliki paspor Indonesia.

Timnas Indonesia U-20 telah menyelesaikan pemusatan latihan (TC) tahap kedua di Jakarta yang sudah berlangsung sejak akhir Desember 2023. Nantinya, sesi itu akan kembali dilanjutkan pada Maret 2024.

Timnas Indonesia U-20

Dalam TC mendatang, Indra nantinya akan memanggil beberapa pemain diaspora. Namun, ia tampak enggan memanggil Chow Yun yang pernah diproyeksikan masuk Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023.

Pemain Lausanne U-17 itu urung memperkuat skuad Garuda Muda kendati sudah sempat menjalani persiapan bersama lantaran terkendala paspor. Sebab, ibunya sudah berpindah kewarganegaraan menjadi Swiss sebelum anaknya lahir.

Dengan begitu, Chow Yun harus menjalani proses naturalisasi terlebih dahulu jika ingin memperkuat Skuad Garuda Nusantara. Indra hanya ingin memanggil pemain diaspora yang sudah mengantongi paspor Indonesia untuk TC Maret mendatang.

“Saya sudah sampaikan tadi yang saya panggil di bulan Maret hanya anak-anak yang berpaspor Indonesia yang bermain di luar negeri dan keturunan Indonesia,” kata Indra kepada wartawan, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), saat ditemui di Lapangan A, Jumat 9 Februari 2024.

