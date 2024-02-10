Ange Postecoglou Minta Tottenham Hotspur Waspada Penuh Hadapi Brighton

LONDON - Pelatih Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, meminta anak asuhnya waspada penuh saat menghadapi Brighton and Hove Albion di pekan ke-24 Liga Inggris 2023-2024. Sebab, lawan kerap menghadirkan kejutan.

Pertandingan antara Tottenham Hotspur vs Brighton and Hove Albion akan berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium, Sabtu (10/2/2024) pukul 22.00 WIB. Meski bermain di hadapan penggemar sendiri, The Lilywhites tidak akan menganggap remeh tim tamu.

Kemenangan di laga nanti akan membuat Tottenham menempati posisi keempat menggeser Aston Villa. Sebab, mereka sedang menempati posisi kelima di klasemen sementara dengan 44 poin dan tertinggal dua angka.

Bukan hanya Tottenham yang mengincar kemenangan, Brighton juga bertekad untuk mendapatkan poin penuh. Sebab, The Seagulls sedang menempati posisi ke delapan klasemen dengan 35 angka.

Meski sempat menelan kekalahan telak 0-4 dari Luton Town, Postecoglou mengakui Brighton bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Sebab, anak asuh Roberto De Zerbi bisa mengalahkan siapa pun jika mampu menguasai jalannya pertandingan.

"Secara umum, Anda masih melihat identitas mereka dan permain mereka. Jika Anda membiarkan mereka menguasai permainan, mereka bisa mengalahkan siapa pun," kata Postecoglou dikutip dari laman resmi Tottenham hotspur, Sabtu (10/2/2024).