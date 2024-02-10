Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Liga Inggris 2023-2024: Empat Pemain Liverpool Absen di Laga Kontra Burnley

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |10:04 WIB
Liga Inggris 2023-2024: Empat Pemain Liverpool Absen di Laga Kontra Burnley
Liverpool akan menghadapi Burnley pada laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

LIVERPOOL - Jurgen Klopp mengatakan empat pemain Liverpool harus absen di laga kontra Burnley. Pemain yang dimaksud adalah Thiago Alcantara, Mohamed Salah dan Dominik Szoboszlai yang masih mengalami cedera sedangkan Conor Bradley masih dalam suasana duka.

Liverpool menghadapi Burnley di pertandingan ke-24 Liga Inggris 2023-2024 di Anfield Stadium, Sabtu (10/2/2024) pukul 22.00 WIB. The Reds -julukan Liverpool- akan mencoba bangkit usai menelan kekalahan 1-3 dari Arsenal di laga sebelumnya.

Baca Juga:
baca_juga

Selain itu, kemenangan atas Burnley akan membuat Liverpool menjauhkan jarak dari Manchester City dan Arsenal dalam perburuan gelar Liga Inggris musim ini. Sebab, Darwin Nunez dan kawan-kawan sedang memuncaki klasemen dengan 51 poin dan unggul dua angka dari Manchester City serta Arsenal.

Kendati demikian, Jurgen Klopp mengatakan Liverpool tidaka akan diperkuat beberapa pemain. Sebab, Thiago Alcantara, Mohamed Salah dan Dominik Szoboszlai masih mengalami cedera.

“Itu masalah otot, kami belum tahu sejauh mana. Itu benar-benar bukan kabar baik baginya, bagi kami, bagi semua orang. Dom belum siap untuk besok (menghadapi Burnley)," kata Jurgen Klopp dikutip dari laman resmi Liverpool, Sabtu (10/2/2024).

Sedangkan, Jurgen Klopp mengatakan Mohamed Salah sudah menunjukkan perkembangan bagus selama menjalani pemulihan. Ia pun berharap kapten Timnas Mesir itu bisa tampil bersama Liverpool pekan depan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/22/11/1646851/timnas-indonesia-u22-cuma-ditarget-medali-perak-di-sea-games-2025-begini-kata-indra-sjafri-qzh.webp
Timnas Indonesia U-22 Cuma Ditarget Medali Perak di SEA Games 2025, Begini Kata Indra Sjafri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/45/3021178/4-pemain-manchester-united-yang-wajib-dijual-di-musim-panas-2024-menurut-rio-ferdinand-9S7IAdZ2XH.jpg
4 Pemain Manchester United yang Wajib Dijual di Musim Panas 2024 Menurut Rio Ferdinand
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement