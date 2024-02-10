Liga Inggris 2023-2024: Empat Pemain Liverpool Absen di Laga Kontra Burnley

LIVERPOOL - Jurgen Klopp mengatakan empat pemain Liverpool harus absen di laga kontra Burnley. Pemain yang dimaksud adalah Thiago Alcantara, Mohamed Salah dan Dominik Szoboszlai yang masih mengalami cedera sedangkan Conor Bradley masih dalam suasana duka.

Liverpool menghadapi Burnley di pertandingan ke-24 Liga Inggris 2023-2024 di Anfield Stadium, Sabtu (10/2/2024) pukul 22.00 WIB. The Reds -julukan Liverpool- akan mencoba bangkit usai menelan kekalahan 1-3 dari Arsenal di laga sebelumnya.

Selain itu, kemenangan atas Burnley akan membuat Liverpool menjauhkan jarak dari Manchester City dan Arsenal dalam perburuan gelar Liga Inggris musim ini. Sebab, Darwin Nunez dan kawan-kawan sedang memuncaki klasemen dengan 51 poin dan unggul dua angka dari Manchester City serta Arsenal.

Kendati demikian, Jurgen Klopp mengatakan Liverpool tidaka akan diperkuat beberapa pemain. Sebab, Thiago Alcantara, Mohamed Salah dan Dominik Szoboszlai masih mengalami cedera.

“Itu masalah otot, kami belum tahu sejauh mana. Itu benar-benar bukan kabar baik baginya, bagi kami, bagi semua orang. Dom belum siap untuk besok (menghadapi Burnley)," kata Jurgen Klopp dikutip dari laman resmi Liverpool, Sabtu (10/2/2024).

Sedangkan, Jurgen Klopp mengatakan Mohamed Salah sudah menunjukkan perkembangan bagus selama menjalani pemulihan. Ia pun berharap kapten Timnas Mesir itu bisa tampil bersama Liverpool pekan depan.