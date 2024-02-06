Liverpool dan Arsenal Bakal Terus Tekan Manchester City demi Juara Liga Inggris 2023-2024

BRENTFORD - Gelandang Manchester City, Phil Foden mengatakan, Liverpool dan Arsenal terus memberikan tekanan kepada timnya dalam persaingan gelar Liga Inggris 2023-2024. Terlebih, The Citizens kini sudah merangsek ke posisi dua!

Man City akan mencoba mendapatkan gelar keempatnya Liga Inggris secara beruntun. Namun, mereka tak akan mendapatkannya dengan mudah.

Saat ini, sang juara bertahan menepati posisi kedua di klasemen sementara dengan 49 poin dari 22 pertandingan. Tim besutan Pep Guardiola itu memiliki poin sama dengan Arsenal di peringkat ketiga, tetapi telah memainkan 23 laga.

Keduanya tertinggal satu angka dari Liverpool di puncak klasemen Liga Inggris 2023-2024. Man City punya peluang besar menggusur sang pemuncak karena The Reds juga sudah bermain 23 kali!

Kendati demikian, Foden mengaku Man City fokus ke setiap pertandingannya dan tak mau memikirkan terlalu jauh. Bahkan, ia menjelaskan Liverpool dan Arsenal akan terus memberikan tekanan kepada timnya dalam perebutan gelar.