Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Liverpool dan Arsenal Bakal Terus Tekan Manchester City demi Juara Liga Inggris 2023-2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |14:02 WIB
Liverpool dan Arsenal Bakal Terus Tekan Manchester City demi Juara Liga Inggris 2023-2024
Phil Foden bercengkerama dengan Julian Alvarez usai laga Brentford vs Manchester City (Foto: Reuters/David Klein)
A
A
A

BRENTFORD - Gelandang Manchester City, Phil Foden mengatakan, Liverpool dan Arsenal terus memberikan tekanan kepada timnya dalam persaingan gelar Liga Inggris 2023-2024. Terlebih, The Citizens kini sudah merangsek ke posisi dua!

Man City akan mencoba mendapatkan gelar keempatnya Liga Inggris secara beruntun. Namun, mereka tak akan mendapatkannya dengan mudah.

Phil Foden menyamakan skor bagi Manchester City 1-1 ke gawang Brentford (Foto: Reuters/David Klein)

Saat ini, sang juara bertahan menepati posisi kedua di klasemen sementara dengan 49 poin dari 22 pertandingan. Tim besutan Pep Guardiola itu memiliki poin sama dengan Arsenal di peringkat ketiga, tetapi telah memainkan 23 laga.

Keduanya tertinggal satu angka dari Liverpool di puncak klasemen Liga Inggris 2023-2024. Man City punya peluang besar menggusur sang pemuncak karena The Reds juga sudah bermain 23 kali!

Kendati demikian, Foden mengaku Man City fokus ke setiap pertandingannya dan tak mau memikirkan terlalu jauh. Bahkan, ia menjelaskan Liverpool dan Arsenal akan terus memberikan tekanan kepada timnya dalam perebutan gelar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/51/1645253/resmi-digelar-13-tim-ramaikan-turnamen-basket-mnc-sports-competition-rao.webp
Resmi Digelar, 13 Tim Ramaikan Turnamen Basket MNC Sports Competition
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/18/johann_zarco.jpg
Johann Zarco Akhirnya Buka Suara! Manuver Brutalnya Bikin Bagnaia Terjungkal di MotoGP Valencia 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement