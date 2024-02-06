Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hattrick Phil Foden Bikin Manchester City Menang, Pep Guardiola Puji Performa sang Bintang

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |13:19 WIB
<i>Hattrick</i> Phil Foden Bikin Manchester City Menang, Pep Guardiola Puji Performa sang Bintang
Phil Foden bersinar pada laga kontra Republik Ceko demi raihan tiga poin bagi Timnas Inggris (Foto: Reuters/David Klein)
A
A
A

BRENTFORD - Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, memberikan pujian atas performa apik Phil Foden yang mengemas hattrick di laga kontra Brentford. Menurutnya, performa itu menunjukkan sang pemain sedang menjalani musim terbaiknya.

Bertanding di Gtech Community Stadium, Selasa (6/2/2024) dini hari WIB, Brentford berhasil memimpin terlebih dahulu melalui Neal Maupay (21'). Namun, Man City sukses membalikan keadaan lewat hattrick Phil Foden (45+3', 53', 70').

Phil Foden menyamakan skor bagi Manchester City 1-1 ke gawang Brentford (Foto: Reuters/David Klein)

Guardiola mengakui Foden adalah pemain penting Man City karena bisa bermain di berbagai posisi. Bahkan, pemain asal Inggris itu mampu menjalankan tugas sebagai target-man karena suka berada dalam kotak penalti lawan.

"Dia telah memainkan banyak pertandingan, dia adalah sosok yang bermain di berbagai posisi dan memiliki kemampuan dalam ruang dan menjadi target-man karena dia suka bermain di kotak penalti," kata Guardiola, dikutip dari BBC, Selasa (6/2/2024).

Pria asal Spanyol itu menilai Brentford memiliki pertahanan yang solid tetapi adanya Foden membuat Manchester City bisa mendapatkan gol. Sejak kedatangannya di Kota Manchester pada 2016, pemain bernomor punggung 47 itu sudah menjalani musim terbaiknya.

