HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kisah Miris Manchester United yang Sudah Tak Bernyawa sejak Dicampakkan Sir Alex Ferguson

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |14:00 WIB
Kisah Miris Manchester United yang Sudah Tak Bernyawa sejak Dicampakkan Sir Alex Ferguson
Performa Manchester United sejak ditinggalkan Fergie. (Foto: REUTERS)
A
A
A

MANCHESTER United dianggap sudah tidak lagi bernyawa sejak dicampakkan Sir Alex Ferguson. Hal itu disampaikan salah seorang mantan pemain Manchester United, Anderson.

Seperti diketahui, Manchester United sempat merajai sepakbola Inggris selama lebih dari dua dekade di bawah kendali Sir Alex Ferguson. Selama 26 tahun era kepelatihannya, pria yang akrab disapa Fergie itu mempersembahkan puluhan trofi bagi Setan Merah.

Sir Alex Ferguson saat memutuskan meninggalkan Manchester United pada musim panas 2023. (Foto: Premier League)

(Sir Alex Ferguson saat memutuskan meninggalkan Manchester United pada musim panas 2023. (Foto: Premier League)

Tercatat, Manchester United era Fergie meraih 13 trofi Liga Inggris. Hal ini menjadi rekor yang sangat luar biasa. Belum lagi, ia juga mempersembahkan dua trofi Liga Champions, Piala FA, Piala Dunia Antarklub dan lain sebagainya.

Namun, pada musim panas 2013, Fergie secara mengejutkan menyudahi karire kepelatihannya. Ia berpisah dengan Manchester United setelah merasa cukup dengan kariernya dan ingin menikmati masa senjanya.

Hanya saja tanpa disadari, kepergian Fergie rupanya meninggalkan sebuah lubang yang sangat besar di dalam tubuh Manchester United. Kepergian pelatih asal Skotlandia itu benar-benar membuat klub sebesar Manchester United kehilangan nyawanya.

Kepergian Fergie sekaligus menandai era kelam Manchester United. Bagaimana tidak? satu dekade setelah kepergiannya, Manchester United belum sekalipun mengangkat trofi Liga Inggris. Mereka hanya meraih trofi Liga Europa dan juga piala-piala kecil seperti Carabao Cup.

Di musim 2023-2024 ini saja, peluang Manchester United meraih trofi Liga Inggris sangat sulit dan hampir tertutup. Pasalnya, mereka saat ini masih duduk di peringkat 7, terpaut sangat jauh dari tim-tim lain yang tengah berebut gelar juara seperti Liverpool, Arsenal, maupun Manchester City

Telusuri berita bola lainnya
