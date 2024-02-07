Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Debut Starter Buruk Elkan Baggott, Bristol Rovers Dipermalukan Tim Zona Degradasi Liga 3 Inggris 2023-2024!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |08:59 WIB
Debut Starter Buruk Elkan Baggott, Bristol Rovers Dipermalukan Tim Zona Degradasi Liga 3 Inggris 2023-2024!
Elkan Baggott gagal bawa Bristol Rovers hindari dari kekalahan kontra Fleetwood Town. (Foto: Instagram/@official_brfc)
A
A
A

DEBUT starter buruk Elkan Baggott bersama Bristol Rovers. Menjamu Fleetwood Town di pekan ke-30 Liga 3 Inggris 2023-2024 pada Rabu (7/2/2024) dini hari WIB, Bristol Roverts kalah 0-2!

Dalam laga ini, pelatih Bristol Rovers Maat Taylor memercayakan Elkan Baggott sebagai starter. Elkan Baggott bermain di posisi yang biasa diperankan ketika memperkuat Timnas Indonesia, yakni bek tengah sebelah kiri dalam pola 3-4-3.

Elkan Baggott

Memakai formasi tiga bek sejajar, Elkan Baggott berdiri berdampingan dengan bek asal Prancis, Tristan Camara dan James Wilson (Wales). Setelah membantu Bristol Rovers menang 1-0 atas Exeter City sebagai pemain pengganti akhir pekan lalu, Elkan Baggott tentunya ingin memberikan yang terbaik untuk sang tim di laga ini.

Sayangnya, Elkan Baggott yang bermain full dalam laga ini harus rela melihat sang tim kalah 0-2 dari Fleetwood Town, tim yang menghuni zona degradasi Liga 3 Inggris 2023-2024. Gol-gol tim tamu dicetak Ronan Coughlan pada menit 20 dan Jayden Stockley (52’).

Setelah kekalahan ini, Bristol Rovers tertahan di posisi 10 dengan 40 angka. Bristol Rovers terpaut 12 poin dari Stevenage di posisi enam, atau batas akhir tim yang ikut playoff promosi ke Liga 2 Inggris 2024-2025.

Sementara itu, Fleetwood Town masih terdampar di posisi 22 alias zona degradasi dengan 25 angka. Selanjutnya, Bristol Rovers akan menjamu Burton Albion di lanjutan Liga 3 Inggris 2023-2024 pada 10 Februari 2024 pukul 22.00 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/18/51/1645515/jakarta-jadi-tuan-rumah-intercity-evergreen-2026-gairah-basket-veteran-nyd.webp
Jakarta Jadi Tuan Rumah Intercity Evergreen 2026, Gairah Basket Veteran
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/timnas_irak.jpg
Singkirkan UEA, Irak Wakili Asia di Playoff Antarkofederasi Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement