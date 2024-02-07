Debut Starter Buruk Elkan Baggott, Bristol Rovers Dipermalukan Tim Zona Degradasi Liga 3 Inggris 2023-2024!

DEBUT starter buruk Elkan Baggott bersama Bristol Rovers. Menjamu Fleetwood Town di pekan ke-30 Liga 3 Inggris 2023-2024 pada Rabu (7/2/2024) dini hari WIB, Bristol Roverts kalah 0-2!

Dalam laga ini, pelatih Bristol Rovers Maat Taylor memercayakan Elkan Baggott sebagai starter. Elkan Baggott bermain di posisi yang biasa diperankan ketika memperkuat Timnas Indonesia, yakni bek tengah sebelah kiri dalam pola 3-4-3.

Memakai formasi tiga bek sejajar, Elkan Baggott berdiri berdampingan dengan bek asal Prancis, Tristan Camara dan James Wilson (Wales). Setelah membantu Bristol Rovers menang 1-0 atas Exeter City sebagai pemain pengganti akhir pekan lalu, Elkan Baggott tentunya ingin memberikan yang terbaik untuk sang tim di laga ini.

Sayangnya, Elkan Baggott yang bermain full dalam laga ini harus rela melihat sang tim kalah 0-2 dari Fleetwood Town, tim yang menghuni zona degradasi Liga 3 Inggris 2023-2024. Gol-gol tim tamu dicetak Ronan Coughlan pada menit 20 dan Jayden Stockley (52’).

Setelah kekalahan ini, Bristol Rovers tertahan di posisi 10 dengan 40 angka. Bristol Rovers terpaut 12 poin dari Stevenage di posisi enam, atau batas akhir tim yang ikut playoff promosi ke Liga 2 Inggris 2024-2025.

BACA JUGA: Kisah Catatan Gila Elkan Baggott di Timnas Indonesia Sukses Bikin Pelatih Bristol Rovers Kagum

Sementara itu, Fleetwood Town masih terdampar di posisi 22 alias zona degradasi dengan 25 angka. Selanjutnya, Bristol Rovers akan menjamu Burton Albion di lanjutan Liga 3 Inggris 2023-2024 pada 10 Februari 2024 pukul 22.00 WIB.