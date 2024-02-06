Erik ten Hag Bongkar Kunci Sukses Manchester United Bantai West Ham 3-0

MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, bongkar kunci sukses timnya membantai West Ham United 3-0 dalam laga pekan ke-23 Liga Inggris 2023-2024. Ten Hag menyebut penyesuaian taktik serta pemilihan pemain menjadi rahasia kemenangan Manchester United dalam laga tersebut.

“Ah, ini hanya satu pertandingan, jadi jangan terlalu merayakannya. Menurutku saat ini kami tidak punya alasan untuk melakukannya,” ujar Ten Hag, dikutip dari laman resmi Man United, Selasa (6/2/2024).

“Tapi, untuk hari ini, kami senang dengan itu, tapi Anda memerlukan rutinitas untuk melakukannya. tampil konsisten,” lanjutnya.

“Jadi, Anda harus mengambil keputusan. Anda harus mengambil keputusan dalam sepersekian detik. Dan ketika setiap kali Anda harus menukar tim Anda, Anda harus menukar bek tengah Anda, Anda harus menukar empat bek Anda, memposisikan full-back kanan ke full-back kiri dan kemudian menukarnya kembali,” jelas Ten Hag.

“Semua penyesuaian itu, semua itu aturan dan prinsip yang mereka tahu. Ini tentang saling memandang, mengambil keputusan yang tepat. Sepak bola top adalah tentang detail, dan ketika satu detail tidak berhasil, dan Anda kebobolan gol, lalu Anda mengikuti fakta dan kami mengalami hal tersebut terlalu banyak musim ini,” sambungnya.