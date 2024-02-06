Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Erik ten Hag Bongkar Kunci Sukses Manchester United Bantai West Ham 3-0

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |04:05 WIB
Erik ten Hag Bongkar Kunci Sukses Manchester United Bantai West Ham 3-0
Erik Ten Hag kala mendampingi Manchester United berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, bongkar kunci sukses timnya membantai West Ham United 3-0 dalam laga pekan ke-23 Liga Inggris 2023-2024. Ten Hag menyebut penyesuaian taktik serta pemilihan pemain menjadi rahasia kemenangan Manchester United dalam laga tersebut.

“Ah, ini hanya satu pertandingan, jadi jangan terlalu merayakannya. Menurutku saat ini kami tidak punya alasan untuk melakukannya,” ujar Ten Hag, dikutip dari laman resmi Man United, Selasa (6/2/2024).

Manchester United vs West Ham United

“Tapi, untuk hari ini, kami senang dengan itu, tapi Anda memerlukan rutinitas untuk melakukannya. tampil konsisten,” lanjutnya.

“Jadi, Anda harus mengambil keputusan. Anda harus mengambil keputusan dalam sepersekian detik. Dan ketika setiap kali Anda harus menukar tim Anda, Anda harus menukar bek tengah Anda, Anda harus menukar empat bek Anda, memposisikan full-back kanan ke full-back kiri dan kemudian menukarnya kembali,” jelas Ten Hag.

“Semua penyesuaian itu, semua itu aturan dan prinsip yang mereka tahu. Ini tentang saling memandang, mengambil keputusan yang tepat. Sepak bola top adalah tentang detail, dan ketika satu detail tidak berhasil, dan Anda kebobolan gol, lalu Anda mengikuti fakta dan kami mengalami hal tersebut terlalu banyak musim ini,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/51/1645259/serunya-turnamen-tenis-meja-meriahkan-rangkaian-hut-ke36-mnc-group-naa.webp
Serunya Turnamen Tenis Meja, Meriahkan Rangkaian HUT ke-36 MNC Group
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/17/marco_bezzecchi.jpg
Aprilia Racing Pukul Balik Ducati di MotoGP Valencia 2025, Akhiri Musim dengan Cara Paling Gila! 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement