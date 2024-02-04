Advertisement
HOME BOLA LIGA JERMAN

Hasil Bayern Munich vs Borussia Monchengladbach di Liga Jerman 2023-2024: FC Hollywood Menang 3-1

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |00:47 WIB
Hasil Bayern Munich vs Borussia Monchengladbach di Liga Jerman 2023-2024: FC Hollywood Menang 3-1
Bayern Munich menang meyakinkan 3-1 di markas Borussia Mocnhengladbach (Foto: Reuters)
A
A
A

MUNICH - Bayern Munich meraih hasil positif atas Borussia Monchengladbach pada laga lanjutan Liga Jerman 2023-2024. Bermain di Allianz Arena, Sabtu (3/2/2024), pasukan Thomas Tuchel menang meyakinkan dengan skor akhir 3-1.

Aleksandar Pavlovic, Harry Kane dan Matthijs de Ligt masing-masing menyumbangkan satu gol untuk Bayern Munich. Sementara Borussia Monchengladbach hanya mampu memperkecil kekalahan lewat gol pemain mereka, Nico Elvedi.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bayern Munchen langsung mendapatkan peluang bagus untuk unggul saat laga baru berjalan enam menit. Sayangnya, Leroy Sane gagal memanfaatkan bola rebound usai bola dari tendangannya membentur mistar.

Kemudian pada menit kesembilan, Aleksandar Pavlovic melepaskan tendangan dari luar kotak penalti dan salah satu pemain bertahan Borussia Monchengladbach menggagalkan peluang tersebut. Leroy Sane kembali mendapatkan peluang untuk membawa Bayern Munchen memimpin pada menit ke-10, tetapi uman dari Thomas Muller gagal dimaksimalkan usai tendanganya melebar dari sasaran.

Sementara usaha Harry Kane untuk mencetak gol pada menit ke-31 masih belum berhasil, setelah tendanganya dari dalam kotak penalti masih bisa diantisipasi oleh kiper Borussia Monchengladbach, Moritz Nicolas. Meski banyak mendapatkan tekanan, tetapi Borussia Monchengladbach sukses memimpin pada menit ke-35 usai Nico Elvedi dengan mudah menaklukan Manuel Neuer usai menerima umpan Jordan Siebatcheu.

Umpan Thomas Muller berhasil dimaksimalkan Aleksandar Pavlovic untuk membuat Bayern Munchen menyamakan keadaan pada menit 45. Alhasil, babak pertama ditutup dengan skor imbang 1-1.

