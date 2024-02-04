Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Pelatih Venezia Yakin Kembalinya Jay Idzes Bakal Berdampak Positif ke I Lagunari

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |11:10 WIB
Pelatih Venezia Yakin Kembalinya Jay Idzes Bakal Berdampak Positif ke <i>I Lagunari</i>
Jay Idzes comeback membela Venezia usai menepi cukup lama (Foto: Instagram/@veneziafc)
A
A
A

PARMA - Jay Idzes comeback membela Venezia usai menepi cukup lama akibat mengalami gangguan pernapasan. Pelatih Paolo Vanoli yakin kehadiran bek berpaspor Indonesia itu akan memberi dampak positif terhadap tim.

Ya, Idzes akhirnya kembali tampil membela Venezia usai menepi cukup lama. Ia masuk sebagai pemain pengganti di menit pertama injury time babak kedua laga melawan Parma di Stadion Ennio Tardini, Minggu (4/2/2024) dini hari WIB.

Jay Idzes comeback membela Venezia (Foto: Instagram/@veneziafc)

Sayangnya, Idzes gagal membawa Venezia menghindari kekalahan. I Lagunari takluk 1-2 gara-gara gol Drissa Camara di menit 90+10.

Kendati kalah, Vanoli menyoroti performa Idzes yang kembali merumput setelah menepi cukup lama. Ia menilai bek berusia 23 tahun itu akan memberikan dampak positif dalam menatap laga-laga berikutnya.

“Dia (Idzes) sudah berlatih bersama kami selama dua minggu sekarang. Dia adalah pemain yang luar biasa dan saya yakin dia juga akan memberikan kontribusi besar kepada kami,” kata Vanoli, dilansir dari Tutto Venezia Sport, Minggu (4/2/2024).

Menyoal hasil kekalahan, pria asal Italia itu mengakui hasil tersebut sangat pahit. Namun, ia memberikan apresiasi kepada anak asuhnya yang telah berjuang keras.

Halaman:
1 2
      
