Jay Idzes Cs Berhasil Promosi ke Serie A 2024-2025, Didier Drogba Kirim Ucapan Selamat kepada Venezia FC

VENICE - Legenda Chelsea, Didier Drogba mengucapkan selamat kepada Venezia FC yang baru saja memastikan diri lolos ke Serie A 2024-2025. Drogba pun mendukung penuh Jay Idzes dan kawan-kawan agar dapat bersinar di divisi utama Liga Italia tersebut.

Venezia berhasil mengalahkan Cremonese 1-0 di leg kedua final Play-Off Serie B Italia 2023-2024. Pertandingan itu digelar di Pier Luigi Penzo Stadium, Venice, Italia pada Senin (3/6/2024) dini hari WIB.

Gol semata wayang untuk I Lagunari -julukan Venezia- dicatatkan oleh Christian Gytkjaer (24'). Kemenangan ini memastikan Venezia akan bermain di Liga Italia musim depan.

Didier Drogba pun turut bangga dengan pencapaian Venezia. Legenda sepak bola Pantai Gading itu menegaskan siap mendukung Jay Idzes dan kolega di Liga Italia musim depan.

"Aku mencintaimu, semuanya, di Serie A (Liga Italia) Anda akan mendapat dukungan saya, kita harus mendorong, mendorong, bersama-sama, Venezia!" kata Drogba dilansir dari Tutto Venezia Sport, Selasa (5/6/2024).