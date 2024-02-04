Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rekap Pemain Abroad Timnas Indonesia Semalam: Elkan Baggott Debut, Jay Idzes Gagal Hindari Venezia dari Kekalahan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |06:03 WIB
Rekap Pemain Abroad Timnas Indonesia Semalam: Elkan Baggott Debut, Jay Idzes Gagal Hindari Venezia dari Kekalahan
Ragnar Oratmangoen termasuk salah satu pemain abroad yang merumput bersama klubnya semalam (Foto: Instagram/@fortuna.sittard)
A
A
A

BERIKUT rekap pemain abroad Timnas Indonesia semalam. Sejumlah pemain turun berlaga bersama klub masing-masing, di mana Elkan Baggott menjalani debut bersama Bristol Rovers, sementara Jay Idzes gagal menghindarkan Venezia dari kekalahan.

Baggott langsung diturunkan pelatih Matt Taylor pada laga lanjutan League One 2023-2024 (divisi kedua Liga Inggris). Namun, pemain Timnas Indonesia itu beru diturunkan di penghujung babak kedua.

Elkan Baggott

Pesepakbola berdarah Inggris itu masuk sebagai pemain pengganti di menit kedua injury time. Alhasil, Baggott hanya tampil sekira lima menit saja.

Nasib serupa dialami Idzes. Pemain yang proses naturalisasi menjadi WNI-nya tengah berlangsung itu baru bermain di menit pertama injury time babak kedua laga melawan Parma.

Idzes diturunkan pelatih Paolo Vanoli untuk menggantikan Marin Sverko. Sayangnya, tim asal Kota Air itu kalah 1-2 dari tuan rumah.

Kemudian, ada tiga pemain yang berpotensi berjumpa pada lanjutan Eredivisie 2023-2024 (Liga Belanda) antara Fortuna Sittard vs SC Heerenveen. Ketiga pemain tersebut adalah Ragnar Oratmangoen (Fortuna) dan duo Thom Haye serta Nathan Tjoe-A-On (Heerenveen).

Halaman:
1 2
      
