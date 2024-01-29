Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Harapan Shin Tae-yong Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Australia: Singgung Kompetisi Tanah Air

Rio Eristiawan , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |06:56 WIB
Harapan Shin Tae-yong Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Australia: Singgung Kompetisi Tanah Air
Shin Tae-yong berharap kompetisi sepakbola di Indonesia terus diperkuat (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA - Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong berharap kedepannya kompetisi di Tanah Air bisa ditingkatkan lagi. Menurunnya performa Liga Indonesia yang terus meningkat akan mencetak pemain-pemain berkualitas untuk Skuad Garuda.

Timnas Indonesia menelan kekalahan 0-4 dari Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Laga tersebut berlangsung di Stadion Jassim Bin Hamad, Doha, Qatar pada Minggu (28/1/2024) malam WIB.

 

Pasukan Garuda harus tertinggal terlebih dahulu usai Elkan Baggott (12') melakukan gol bunuh diri, serta Martin Boyle (45') mampu memperlebar keunggulan Australia. Kemudian menjelang akhir babak kedua, Craig Goodwin (89') dan Harry Souttar (90+1') sukses menambah pesta gol Socceroos -julukan Timnas Australia.

Sementara selepas pertandingan, Shin Tae-yong mengetahui cara Timnas Indonesia bisa berbicara banyak di setiap kompetisi yang diikuti. Ia menilai Liga Indonesia harus meningkat, sehingga melahirkan pemain-pemain lebih berkualitas untuk memperkuat Skuad Garuda.

"Saya terus menyebutkan berkali-kali, Liga Indonesia harus lebih kuat. Sehingga tim nasional dapat didukung oleh tingkat performa liga. Jadi, itulah beberapa perubahan yang sangat diperlukan," kata Shin Tae-yong dalam jumpa pers usai laga, Minggu (29/1/2024).

Shin Tae-yong sering memberikan kritikan mengenai kualitas Liga Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai peningkatan kualitas kompetisi akan berimbas positif ke Timnas Indonesia.

