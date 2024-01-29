Puji Penampilan Timnas Indonesia, Shin Tae-yong: Perfoma Kami Tidak Kalah dari Australia!

DOHA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong memuji penampilan skuadnya meski kalah 0-4 dari Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023, pada Minggu 28 Januari 2024 malam WIB. Pasalnya Shin Tae-yong menilai dar segi performa, penampilan Timnas Indonesia tak kalah jauh dari permainan Australia.

"Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya rasa kami tidak kalah dari segi performa. Saya pikir itulah salah satu alasan. Karena para pemain bermain dengan baik," jelas Shin Tae-yong dalam wawancara di konferensi pers yang diterima MNC Portal Indonesia, Senin (29/1/2024).

Lebih lanjut, STY -sapaan akrab Shin Tae-yong- mengatakan penampilan ciamik Timnas Indonesia tak lepas dari anak asuhnya yang telah taat menuruti instruksinya. Namun, ia tak menampik bahwa skuad Garuda masih memiliki kekurangan dalam segi pengalaman dan konsentrasi.

"Saya hanya memberikan instruksi kepada pemain tentang bagaimana bermain. Mereka hanya mengikuti instruksi saya dengan sangat baik. Itu berasal dari persiapan kami," cetus Shin Tae-yong.

"Namun, kami kalah karena perbedaan tingkat pengalaman dan tingkat konsentrasi. Suatu hari nanti, kami akan bermain melawan pemain dengan tingkat yang serupa," imbuhnya.