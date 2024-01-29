Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Beberkan Penyebab Timnas Indonesia Kalah 0-4 dari Australia meski Sudah Tampil Baik

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |00:12 WIB
Shin Tae-yong Beberkan Penyebab Timnas Indonesia Kalah 0-4 dari Australia meski Sudah Tampil Baik
Timnas Indonesia terhenti di 16 besar Piala Asia 2023 usai kalah 0-4 dari Australia. (Foto: Reuters)
A
A
A

DOHA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia bermain baik kala menghadapi Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023, namun hasilnya mereka justru kalah dengan skor telak 0-4. Menurut pemaparan pelatih Shin Tae-yong, hal itu dapat terjadi karena Australia lebih berpengalaman.

Perbedaan pengalaman membuat Australia tampil jauh lebih baik lagi dibandingkan Timnas Indonesia pada laga yang digelar di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Qatar, Minggu 28 Januari 2024 malam WIB. Meski begitu, Shin Tae-yong tetap puas dengan penampilan anak asuhnya.

Ya, menurut STY -sapaan akrab Shin Tae-yong, para pemain Timnas Indonesia sudah tampil ciamik dan menjalankan tugasnya dengan baik. Juru taktik asal Korea Selatan itu juga puas dengan Rafael Struick cs yang telah mengikuti setiap instruksi dari jajaran pelatih.

"Saya pikir para pemain kami melakukan pekerjaan yang bagus dengan mengikuti instruksi pelatih," kata Shin Tae-yong dalam wawancara di konferensi pers yang diterima MNC Portal Indonesia, Senin (29/1/2024).

Timnas Indonesia vs Australia

Namun, lanjut Shin Tae-yong, ia tak menampik bahwa Timnas Indonesia memiliki pengalaman yang lebih sedikit ketimbang Australia sehingga berpengaruh pada permainan tim. Faktor pengalaman itu pun membuat Ivar Jenner dkk merasa sedikit kecewa.

"Tentu saja, ada perbedaan pengalaman, yang membuat para pemain kami agak kecewa. Saya pikir itu (pengalaman) salah satu alasan mengapa Australia tampil sangat baik hari ini," jelas Shin Tae-yong.

