Meski Kalah 0-4, Shin Tae-yong Nilai Laga Timnas Indonesia vs Australia Jadi Penampilan Terbaik Garuda di Piala Asia 2023

DOHA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong tak terlalu kecewa usai Garuda kalah 0-4 dari Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Sebab baginya laga Timnas Indonesia vs Australia menjadi penampilan terbaik Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan selama tampil di Piala Asia 2023.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak 0-4 dari Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Jassim Bin Hamad, Doha, Qatar, Minggu (28/1/2024) 18.30 WIB. Sejatinya, Skuad Garuda tampil cukup ciamik khususnya di babak pertama.

Namun sayang, Timnas Indonesia harus kebobolan dua gol di babak pertama lewat gol bunuh diri Elkan Baggott (12’) dan Martin Boyle (45’). Kemudian gawang Skuad Garuda kembali kebobolan di akhir babak kedua lewat gol Craig Goodwin (89’) dan Harry Souttar (90+1’).

Usai laga, Shin Tae-yong memberikan apresiasi setinggi langit kepada anak asuhnya. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan ini mengatakan bahwa anak asuhnya mendapat pelajaran berharga dari laga kontra tim sekaliber Australia.

“Pertama-tama selamat kepada semua pemain,” kata Shin Tae-yong dalam jumpa pers usai laga, Minggu (28/1/20224).

“Terima kasih atas upaya para pemain. Kami belajar banyak dari pertandingan ini,” sambungnya.