SEPAKBOLA DUNIA

Usai Timnas Indonesia Gugur di Piala Asia 2023, Erick Thohir Bicara soal Nasib Shin Tae-yong

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |23:09 WIB
Usai Timnas Indonesia Gugur di Piala Asia 2023, Erick Thohir Bicara soal Nasib Shin Tae-yong
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: Reuters)
JAKARTA – Perjalanan Tim Nasional (Timnas) Indonesia telah berakhir di Piala Asia 2023 usai kalah 0-4 dari Australia di babak 16 besar. Kini banyak yang penasaran bagaimana nasib pelatih Shin Tae-yong ke depannya.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir pun akhirnya buka suara. Ia memastikan PSSI masih bekerja sama dengan Shin Tae-yong, setidaknya sampai Piala Asia U-23 2024 bergulir pada 15 April-3 Mei 2024.

Sebagai informasi, Shin Tae-yong masih terikat hingga 30 Juni 2024. Seiring perjalanannya yang berhasil membawa Timnas Indonesia cetak sejarah dengan menembus 16 besar Piala Asia 2023, gaungan dari pecinta sepak bola Tanah Air yang meminta kontrak Shin Tae-yong semakin masif.

Namun sayangnya, Timnas Indonesia harus terhenti langkahnya di babak 16 besar. Skuad Garuda kalah telak dari Australia dengan skor 0-4 di Stadion Jassim Bin Hamad, Doha Qatar, Minggu (28/1/2024) malam WIB. Adapun empat gol yang bersarang ke gawang Ernando Ari dicetak lewatgol bunuh diri Elkan Baggott (12’), Martin Boyle (45’), Craig Goodwin (89’) dan Harry Souttar (90+1’).

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong

Dalam acara nonton bareng Timnas Indonesia di halaman Kantor Kemenpora, banyak pendukung yang meminta Shin Tae-yong diperpanjang kontraknya. Kebetulan, Erick turut menyapa penonton lewat sambungan video call. Dalam kesempatan itu juga, dia memberikan jawabannya.

Erick menjelaskan kalau perpanjangan kontrak Shin Tae-yong kemungkinan akan terjadi andai Timnas Indonesia U-23 bisa mencapai target yang ditetapkan pada Piala Asia U-23 2024. Di mana, dia berharap juru formasi berusia 53 tahun itu bisa membawa Skuad Garuda Muda melaju ke babak perempat final.

“Kalau U23-nya bisa lolos grup. Kan memang itu janjinya, lolos grup,” tutur Erick lewat sambungan video call usai acara nonton bareng di Kantor Kemenpora, Minggu (28/1/2024).

