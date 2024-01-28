Andai Tak Ada Gol Bunuh Diri Elkan Baggott, Shin Tae-yong Yakin Timnas Indonesia Takkan Kalah 0-4 dari Australia

DOHA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong menilai gol pertama Australia menjadi salah satu penyebab Garuda kalah 0-4 di babak 16 besar Piala Asia 2023. Sebab andai gol bunuh diri Elkan Baggott itu tak terjadi, maka Shin Tae-yong yakin arah permainan akan berubah.

Ya, Timnas Indonesia baru saja kalah 0-4 dari Australia di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Qatar, Minggu (28/1/2024) malam WIB. Dengan kekalahan itu, maka langkah Garuda di Piala Asia 2023 pun berakhir.

Usai laga, STY -sapaan akrab Shin Tae-yong- menilai gol pertama Socceroos -julukan Australia- yang dianggap sebagai gol bunuh diri Elkan Baggott pada menit 12 itu merusak permainan Timnas Indonesia. Di mana gol itu berawal dari umpan balik salah satu pemain Timnas Indonesia yang dicuri oleh pemain lawan.

"Sayangnya, kami kebobolan hasil dari back pass (umpan balik) dari pemain belakang kami sendiri. Jika kami tidak kebobolan gol yang tidak beruntung itu, seluruh permainan bisa berubah," kata Shin Tae-yong dalam audio wawancara di konferensi pers yang diterima MNC Portal Indonesia, Minggu (28/1/2024).

Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia memang kebobolan lebih awal ketika Elkan Balggott tak sempurna memblok tendangan Jackson Irvine di menit ke-12. Setelah itu, skuad Garuda kembali kebobolan lewat gol Martin Boyle usai menyundul umpan silang Gethin Jones di pengujung babak pertama.

Gol ketiga Australia kemudian tercipta pada menit ke-89 via Craig Goodwin. Terakhir, Harry Sauttar mencetak gol keempat Australia sekaligus memastikan timnya lolos ke perempatfinal, sedangkan perjuangan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 harus terhenti.